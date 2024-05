Najviac poškodené úseky cyklotrasy EuroVelo 13 v Bratislave sa dočkajú opravy

Zástupcovia štátu a samospráv sa dohodli, že opravia najviac poškodené úseky cyklotrasy EuroVelo 13 v Bratislave. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, pôjde o úsek cyklotrasy medzi Devínskym jazerom a Cyklomostom Vysomarch.

Zhodli sa na oprave

Na základe podnetov od občanov sa koncom apríla konalo pracovné stretnutie zástupcov ministerstva dopravy, Slovenského vodohospodárskeho podniku, BSK, PD Lozorno a zástupcov Vysokej pri Morave.

„Po oboznámení so situáciou sa zúčastnené subjekty dohodli, že najviac poškodené úseky cyklotrasy EuroVelo 13 spoločnými silami opravia do vyhovujúceho stavu,“ uviedla Forman s tým, že práce na zlepšení povrchu cyklotrasy by mali byť ukončené do konca tohto leta.

Nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy

Komplexnú rekonštrukciu celého úseku cyklotrasy stále brzdia nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy.

„Cesta totiž slúžila za bývalého režimu pre hraničnú áž a administratívne v podstate neexistovala,“ vysvetlila Forman. Cyklotrasa EuroVelo 13, známa aj ako trasa Železnej opony, je súčasťou rozsiahlej siete EuroVelo.

„Sleduje bývalú železnú oponu a odhaľuje významné historické, kultúrne a prírodné bohatstvo strednej Európy,“ priblížila Forman.

Kam sa cykloturisti dostanú?

Cyklochodník je v súčasnosti na viacerých častiach značne poškodený, a to pre nevysporiadané majetkové vzťahy, ako aj vplyvom mechanizmov, ktoré tadiaľ jazdili z dôvodu údržby povodia rieky Moravy. Na území Bratislavského kraja začína EuroVelo 13 pri hranici s Rakúskom na Cyklomoste slobody a spája obce Devínska Nová Ves a rakúsky Schlosshof cez rieku Moravu.

„Pokračovaním cyklotrasy na sever sa cykloturisti dostanú až k novovybudovanému Cyklomostu VysoMarch, ktorý spája slovenskú obec Vysoká pri Morave s rakúskym mestečkom Marchegg, ktorý vybudoval BSK,“ doplnila Forman.