Na zisk bodov potrebujeme drieť ako šialenci, avizoval tréner Tatrana Prešov pred ďalším európskym súbojom

Po vysokej prehre v minulotýždňovom úvodnom stretnutí skupinovej časti Európskej lige hádzanárov na palubovke francúzskeho Limoges absolvujú hráči Tatrana Prešov ďalšie stretnutie C-skupiny, v ktorom už v utorok večer (15. 10. o 18:45 h) vyzvú švajčiarskeho šampióna Kadetten Schaffhausen.

S tým súperom si Šarišania zmerali sily aj pred dvoma rokmi rovnako v EL a podľahli im 31:37 a 30:38. Švajčiarom tak majú čo vracať.

Skvelá obrana

„Tieto zápasy som nepozeral, predsa len oba tímy sú odlišné a je to pre mňa minulosť. Pozeral som ale iné zápasy súpera. Máme ich teda naštudovaných, vieme ako hrajú. Jedna vec je istá. V Európskej lige nemáte slabé tímy. Napriek tomu si myslím, že máme dobrú príležitosť získať potrebné body, no budeme na to potrebovať drieť ako šialenci a odovzdať nie 100 percent, ale oveľa viac. Tak základná sedmička, ako aj každý hráč z lavičky, ale aj fanúšik,“ uviedol tréner Tatrana Ratko Djurkovič podľa oficiálneho klubového webu.

Švajčiari majú pomerne široký káder.

„Aj Kadetten je tím s dvomi plnohodnotnými zostavami. Majú striktnú disciplínu od chorvátskeho trénera. Najsilnejšia stránka súpera je obrana, ktorú menia počas jedného útoku. Prechádzajú do dvoch systémom 1-5 a 0-6 a na to sa potrebujeme adaptovať. Nebezpečným je pravý krídelník Rikhardsson, ktorý je vskutku rýchly a snažia sa ho po zisku lopty okamžite využiť. V kádri majú veľa reprezentantov svojich krajín,“ pripomenul 49-ročný kormidelník.

Zlepšiť koncentráciu

Schaffhausen tiež vstúpil do skupinovej časti Európskej ligy prehrou, doma podľahol portugalskej Benfice Lisabon tesne 25:26.

„Sú nebezpeční, ale prvý zápas prehrali. V tejto súťaži je náročné predom povedať, ako zápas dopadne. Hráme doma a musíme byť takticky pripravení hrať celých 60 minút a nie iba 50. A tu prichádza aj otázka, ako dokážeme odohrať zápas bez niektorých chýb, ktoré sa nám stali v Limoges, kde to bolo vo väčšine o 3 až 4 góly, no po troch či štyroch technických chybách potrestaných súperom sa ten zrazu ocitol v pohodlnom vedení. Musíme sa na to sústrediť,“ zdôraznil Djurkovič.

Dodávanie energie

Slovenský majster sa doma bude spoliehať na podporu z tribún.

„Som optimista. Je to náš prvý domáci zápas. Privítame tu svojich fanúšikov a táto tradičná atmosféra nám, verím, pomôže. Je potrebné sa dobre pripraviť takticky, mentálne a vytvoriť dobrú atmosféru. Potrebujeme, aby fanúšikovia boli hluční a vzájomne sme sa podporovali, aby naši hráči nastupovali na zápas s dobrou energiou,“ dodal hlavný tréner Djurkovič.