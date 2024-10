Prešovskí hádzanári nezvládli úvodný duel Európskej ligy, prehrali vo Francúzsku (video)

Hádzanárom Tatrana Prešov nevyšiel vstup do pohárovej Európy v aktuálnej sezóne, keď v súboji C-skupiny Európskej ligy prehrali vo Francúzsku v meste Limoges 24:31.

Šarišania síce v úvode duelu viedli 1:0 aj 3:1, no potom už ťahali za kratší koniec. Polčas prehrali 12:15, po ňom sa súperovi priblížili ešte na rozdiel dvoch gólov (14:16), viac im však domáci nedovolili.

Početný lazaret

„Výsledok je taký, že sme prehrali o sedem gólov. Reálne si ale myslím, že zápasu by zodpovedala výhra Limoges o 4 až 5 gólov. V niektorých situáciách sa ukázalo, že potrebujeme viac rutiny. Myslím si ale, že chlapci vstúpili do svojho vnútra a snažili sa odovzdať maximálny výkon a hrať čo najlepšie. Bola to pre nás prvá skúška v Európe. Ako som povedal už pred zápasom, Limoges bolo jasným favoritom. Majú väčšiu rotáciu a môžu bez zmeny rytmu a kvality meniť viacerých svojich hráčov. Lepší tím teda vyhral, ale nemusíme byť sklamaní. Dúfam, že o týždeň dokážeme doma vo vlastnej hale zahrať ešte lepšie proti Kadetten Schaffhausen a bude to pre nás šanca na zisk prvých bodov,“ zhodnotil Ratko Djurkovič ako tréner Tatrana na oficiálnom webe prešovského družstva.

S deviatimi presnými zásahmi bol najlepším strelcom duelu Pavel Hernandez.

„Nebola to z našej strany zlá hra. Nehovorím, že bola výborná, ale nebola ani zlá. Nastúpili sme bez niektorých zranených hráčov a v takejto súťaži je ťažké odtiahnuť 60 minút so štyrmi spojkami, prakticky bez striedania. V takejto súťaži máte oveľa viac kontaktov, behania, protihráči sú silnejší. Jedna prehra zatiaľ nič neznamená. Teraz sa už ale budeme pripravovať na ďalší zápas. Bude to veľmi dôležitý duel pred našimi domácimi fanúšikmi. Pokúsime sa vyriešiť niektoré technické chyby či nepremenené situácie na šestke, ale aj tie patria k hádzanej,“ myslí si.

Množstvo technických chýb

V bránke bol oporou hostí Matúš Mitošinka.

„V tomto stretnutí nám vychádzali akcie, ktoré trénujeme. Aj v obrane chlapci tvrdo pracovali a myslím si, že bola silnejšia ako útok. Hlavné príčiny prehry vidím v 16-tich technických chybách a s tým sa dá ťažko vyhrávať zápasy. Tam sme pohoreli, ale inak si nemyslím, že súper bol oproti nám silnejší. Je to prvá prehra. Každá síce zabolí, ale musíme sa z toho otriasť, dať hlavy hore a ísť ďalej. Budeme pokračovať, aby sme doma potrápili Kadetten, Benficu, alebo aj Limoges. Na zápasy, ktoré nás čakajú, sa teším,“ poznamenal.

Súper odskočil

Podľa trojgólového Josefa Hozmana vstúpil Tatran do duelu dobre.

„Samozrejme, kvalita sa potom ukázala a súper bol lepší. Škoda technických chýb, ktoré sme urobili za stavu 14:16 na začiatku druhého polčasu. V útoku nám to príliš nešlo a bohužiaľ nám potom odskočili a už sme nemali silu to dobehnúť. Bojovali sme ale ako tím a nemáme sa za čo hanbiť. Všetci sme bojovali, nechali tam srdce. To, že to skončilo o sedem gólov, tak to si myslím, že sa nič nedeje. Doma máme podľa mňa väčšiu šancu vyhrať. Budeme sa spoliehať aj na podporu domácich fanúšikov,“ dodal.

Druhý duel v EL odohrajú Prešovčania doma v utorok 15. októbra proti švajčiarskemu tímu Kadetten Schaffhausen, ktorý portugalskej Benfice Lisabon podľahol tesne 25:26.