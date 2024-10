Hádzanárov Prešova čaká na úvod európskej púte francúzsky favorit z Limoges (video)

Hádzanári Tatrana Prešov vstúpia v utorok 8. októbra o 20:45 h do nového ročníka európskych pohárových súťaží. Po účinkovaní vo štvrťfinále uplynulého ročníka Európskeho pohára EHF sa slovenský majster vracia do druhého najprestížnejšieho pohára – Európskej ligy EHF.

V jej základnej časti na zverencov čiernohorského trénera Ratka Djurkoviča čaká šesť zápasov. Ten prvý odohrajú na palubovke francúzskeho tímu z Limoges.

Iný level

Oba tímy sa predstavia v C-skupine súťaže, v ktorej okrem nich pôsobia aj švajčiarsky Kadetten Schauffhausen a portugalská Benfica Lisabon. V minulej sezóne prešla Európska liga prestavbou a základné skupiny sú už iba štvorčlenné. Bojuje sa v nich o dve postupové miesta do tzv. hlavnej časti.

„Musíme sa pripraviť na iný level hádzanej, akú hráme v slovenskej extralige. Je to náročná a ťažká súťaž s veľmi dobrými klubmi. Je to veľká scéna a motivácia zbierať skúsenosti a pokúsiť sa získať nejaké body, najmä v domácom prostredí pred vlastnými fanúšikmi. Svojich zverencov pripravujem na víťazstvá, ako to dopadne však uvidíme. Kvalita sa vždy ukáže a na konci sa uvidí na akej úrovni sme v tejto súťaži,“ myslí si nový tréner Tatrana Ratko Djurkovič, ktorý pred sezónou nahradil na lavičke tímu Pavla Jana.

Jednoznačný favorit

Limoges zažíva premiérovú sezónu v pohárovej klubovej Európe. Aj keď ide o pohárového nováčika, rozhodne ho nemožno napriek doterajšej absencii cenných medzinárodných, ale i domácich úspechov vôbec podceňovať.

Je to mimoriadne ambiciózny tím, ktorý sa v priebehu štyroch rokov po postupe do najvyššej súťaže v roku 2020 prepracoval medzi francúzsku elitu. Aktuálne v tabuľke francúzskej najvyššej súťaže je až na 9. mieste, keď z piatich zápasov hráči Limoges zvíťazili len dvakrát.

„Sú jasný favorit zápasu. Tento tím rastie každým rokom. V kádri majú 16 vyrovnaných hráčov, väčšinu reprezentantov svojich krajín. Je to vskutku silný tím, ktorý má jeden z najvyšších rozpočtov v celej francúzskej lige,“ upozornil Djurkovič.

„Limoges je veľmi kvalitné mužstvo. Na každý post majú po dvoch hráčov. Sú individuálne veľmi silní. Hru dobre riadi ich stredná spojka a spojky zľava i sprava majú veľmi tvrdé strely a nemajú problém vystreliť ani z 13 metrov,“ tvrdí brankár Tatrana Igor Čupryna.

Francúzsky tím má v tíme zástupcov hneď siedmich národností. Medzi nimi je aj známa tvár z Ukrajiny. „Hrá tam môj dobrý známy Igor Turčenko, predtým pôsobiaci v Motore Záporožie. Je mladý, drzý, nebojí sa kontaktov a ide naplno,“ priblížil Čupryna silné stránky jedného z kľúčových hráčov tímu.

Množstvo zranení

Tatran odcestoval do Francúzska v noci z nedele (6. 10.) na pondelok (7. 10.), kedy v skorých ranných hodinách odlietal z krakovského letiska do Touluse. Odtiaľ ich ešte čakal ešte 300-kilometrový presun do dejiska zápasu. Na cestách strávili zeleno-bieli zhruba 14 hodín.

„Naša zostava v tomto momente nie je kompletná. Najmä v obrane nám, na pozíciách tri a štyri, budú ešte najbližšie chýbať Lukáš Urban a Jakub Kravčák. Pavel Hernandez už skoro mesiac poriadne netrénoval a bolesti v nohe ho limitujú. Na spojkách tak máme v útoku zdravých len troch hráčov, vrátane Jorgeho Silvu, ktorého sme priviedli v priebehu sezóny. To je ale výzva aj pre ostatných hrať bez tlaku, no pokúsiť sa zahrať dobre v ich rolách,“ uviedol Djurkovič, pre ktorého je dobrou správou aspoň to, že po vynechaní extraligového súboja s Topoľčanmi je k dispozícii opäť aj spomínaný Hernandez.