Slovenská premiéra v skikrose na ZOH. Fričová dodatočne získala miestenku

Nikola Fričová získala miestenku na blížiace sa zimné olympijské hry do Milána a Cortiny d´Ampezzo na základe realokácie nevyužitých kvót Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).
V kvalifikačnom období splnila nominačné kritériá ZSL a tiež nominačné kritériá FIS.
Dvadsaťpäťročná reprezentantka Slovenska patrí medzi stabilné pretekárky Svetového pohára v skikrose. V aktuálnej sezóne štartovala vo viacerých pretekoch Svetového pohára, pričom jej najlepším výsledkom je 28. miesto v talianskom Innichene v predvianočného obdobia.
Po novom roku sa zúčastnila na FIS pretekoch v rakúskom Reiteralme, kde skončila piata a šiesta. Fričová tiež bodovala v Európskom pohári, kde sa v sezóne 2024/2025 opakovane umiestnila v najlepšej desiatke.
„Výrazným momentom jej doterajšej kariéry je strieborná medaila v skikrose na Zimnej univerziáde v americkom Lake Placid 2023. Okrem zimných disciplín je Nikola Fričová aj držiteľkou krištáľového glóbusu v lyžovaní na tráve z roku 2021,“ napísal Zväz slovenského lyžovania v tlačovej správe.