Michalovčanky idú v Európe ďalej, no tréner nebol s výkonom spokojný. Potenciál máme vyšší, než sme ukázali, tvrdí Kostka (video+foto)

Hádzanárky michalovskej Iuventy vstúpili do pohárovej Európy správnou nohou. V druhom kole Európskeho pohára EHF triumfovali na domácej pôde v Chemkostav Aréne 27:19 a bezpečne postúpili ďalej. V prvom zápase na palubovke švajčiarskeho HSC Kreuzlingen zvíťazili o tri góly, dokopy tak súperky predčili o 11 zásahov.

V danej súťaži im to nadmerne svedčí, keďže v minulom ročníku postúpili až do finále. Tam nestačili na španielske Elche dokopy o osem gólov v dvojzápase. V celom pohári prešli až cez päť tímov, prvýkrát prehrali až v súboji o trofej.

Záver duelu medzi Iuventou Michalovce a HSC Kreuzlingen:

Pred dvoma rokmi sa v súťaži dostali do semifinále, kde nestačili na neskoršieho víťaza celej súťaže turecké Konyaalti. V dvojzápase prehrali iba o jediný zásah.

Na snímke hádzanárky Iuventy Michalovce proti švajčiarskemu tímu HSC Kreuzlingen v pohári EHF sobotu 12. októbra 2024. Foto: SITA/Patrik Mindžák

Jedna prekážka

Túto sezónu je podľa trénera Michalovčaniek Petra Kostku prioritou slovenský titul, keďže minulý rok ich predbehli hádzanárky Dunajskej Stredy. V Európe sa zase chcú dostať do jarných zápasov.

To znamená, že ešte v novembri musia prejsť cez jednu prekážku. „Všetko navyše bude čerešničkou na torte a niečo navyše.“

Žreb tretieho kola prebehne v utorok 15. októbra v sídle EHF v rakúskej Viedni. Prvé zápasy 3. kola Európskeho pohára EHF sa odohrajú 9. a 10. novembra, odvety zase 16. a 17. novembra.

Nemalo by sa to stávať

S neuspokojivý výkonom nebol kouč Kostka spokojný. Napriek víťazstvu a postupu, sa podľa jeho slov trápili.

„Vždy je najcennejšie, keď vyhráte zápas, v ktorom vám veľa vecí nefunguje. To sú tie nadobudnuté skúsenosti, ktoré za tie roky v Michalovciach s týmito dievčatami máme a koľko ťažkých zápasov sme už odohrali.“

Podotkol, že výsledok neodzrkadľuje to, čo sa dialo na ihrisku. „Potenciál máme oveľa vyšší, než čo sme ukázali. Bolo tam veľa nesebavedomia a netaktickosti a to by sa nám stávať nemalo.“

Premenená sedmička Doroty Bačenkovej (11) z Iuventy Michalovce proti brankárke švajčiarskeho HSC Kreuzlingen Fevre Frederikke Siggaardovej:

Príde aj kritika

V československej MOL Lige zatiaľ prvé miesto patrí michalovskej Iuvente. Z piatich duelov všetky ovládla so skóre 167:103.

Kostka však priznal, že doterajšie duely neboli proti špičke ligy – Slavia Praha, Most a Dunajská Streda. „Tie tímy nám nastavia zrkadlo. Herne sa zatiaľ trápime, najmä po reprezentačnej prestávke. Som maximalista a nie je možné, aby sme sa takto prezentovali.“

Kostka nie je spokojný s hernou disciplínou, keďže nefungujú automatizmy, ktoré predtým nerobili problém.

„To je dôkaz, že si myslíme, že to už pôjde samo. Dievčatá si potrebujem upratať, keďže strácame množstvo lôpt, zakončujeme z nepripravených pozícií a často sme pre to v pasivite. Moje zverenky musia byť pripravené aj na kritiku. Vzhľadom na podmienky, aké máme, a počet tréningov, ktoré absolvujeme, očakávam, že budeme hrať oveľa lepšie,“ doplnil kouč Iuventy Michalovce.

Zákroky a góly

Jednou z hrdiniek zápasu bola brankárka Iuventy Ukrajinka so slovenským pasom a už aj naša reprezentantka Iryna Jablonská-Bobalová.

Skúsená 32-ročná gólmanka mala až 57,58-percentnú úspešnosť zákrokov a výrazným spôsobom pomohla k postupu Michaloviec do ďalšej fázy Európskeho pohára EHF. O tejto štatistike informoval web ehfec.eurohandball.com.

Najlepšie strelkyne za domáce hádzanárky boli Dorota Bačenková, Emma Lukáčová, Lívia Klučková a Karina Soskydová. Všetky strelili štyri góly.

Najviac gólov v dueli však dala Nemka Annika Blankeová z Kreuzlingenu – podarilo sa jej skórovať celkom päťkrát.

Nepremenená sedmička Anniky Blankeovej (5) zo švajčiarskeho HSC Kreuzlingen, vychytala ju brankárka Iuventy Michalovce Iryna Jablonská-Bobalová: