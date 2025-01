Na futbalistov Slovana čakajú už len nemeckí velikáni. Ak však nadviažu na to dobré proti AC Miláno

Už len dva pokusy má futbalový ŠK Slovan Bratislava, aby zabodoval v hlavnej fáze Ligy majstrov. Vzhľadom na to, že na belasých čakajú už len ťažké váhy nemeckého futbalu VfB Stuttgart a FC Bayern Mníchov, zisk bodov je skôr v rovine teórie.

Prvý pokus budú mať slovanisti v utorok od 21.00 h, keď na Tehelnom poli hostia hráčov Stuttgartu.

Nemecký vicemajster príde do Bratislavy vo výbornej fazóne. V roku 2025 vyhral všetky tri bundesligové zápasy, zatiaľ naposledy v sobotu doma deklasoval Freiburg 4:0. V ligovej tabuľke poskočil na štvrtú priečku.

„Je to výborný tím so silnými individualitami. Ktokoľvek však príde na Tehelné pole, nemôže vedieť, čo sa stane. My máme doma aj vďaka fantastickým fanúšikom svoju silu a budeme sa to sťažiť súperovi čo najviac sťažiť,“povedal obranca Kenan Bajrič na webe skslovan.com.

Zatiaľ 0 bodov a 5 gólov

Spomedzi všetkých 36 účastníkov tzv. ligovej fázy LM patrí Slovanu 35. priečka s nulou na konte bodov a so skóre 5:21. Vzhľadom na postavenie slovenského klubového futbalu v európskej hierarchii je už len účasť ŠK Slovan vo vynovenej Lige majstrov veľký úspech.

Najbližšie k bodom mali zverenci Vladimíra Weissa v dosiaľ poslednom domácom zápase 26. novembra 2024, keď podľahli talianskemu gigantovi AC Miláno 2:3.

Lepšia koncentrácia

„V tomto zápase sme na favorita vyrukovali obetavo a odvážne zároveň, a boli sme v ňom najbližšie k remízovému výsledku. Veci ako stopercentné nasadenie, bojovnosť a dobré bežecké výkony určite musíme mať aj proti Stuttgartu. Potrebujeme ešte lepšiu koncentráciu. Proti AC sme urobili chyby, za ktoré nás súper kruto potrestal. Ak zopakujeme dobré veci z tohto duelu a pridáme stopercentnú koncentráciu, môže to byť dobré,“ myslí si 30-ročný Slovinec.

Zápas proti VfB Stuttgart napíše bodku za domácim účinkovaním ŠK Slovan v LM 2024/2025. Nasledovať bude už len duel v Allanz Arene proti domácemu Bayernu Mníchov (29. 1.). Utorkový zápas na Tehelnom poli je už dávnejšie vypredaný.

„Fanúšikovia nám dodávajú energiu, s ktorou môžeme dosiahnuť viac. Patrí im obrovská vďaka, viackrát nám nielen v tejto sezóne pomohli práve vo chvíľach, keď sa zápasy lámali. Verím, že sa im odvďačíme čo najlepším výkonom i výsledkom,“ dodal Bajrič na webe ŠK Slovan.