Slovan Bratislava sa už pripravuje na druhú polovicu sezóny. Ako sa zmenil jeho káder? - FOTO

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava počas víkendu začal so spoločnou prípravou na zvyšok sezóny. „Belasí“ po tradičných fyzických testoch odcestujú už v pondelok na sústredenie do Kataru.

Kým ostatné slovenské prvoligové kluby majú ešte viac ako mesiac do štartu jarnej časti najvyššej domácej súťaže, Slovan ešte v januári čakajú súboje v ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025.

Cieľom liga aj domáci pohár

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v domácom prostredí privítajú nemecký VfB Stuttgart a vycestujú do Nemecka na pôdu Bayernu Mníchov.

„Na jar pôjdeme za naším hlavným cieľom v podobe obhajoby majstrovského titulu. Sme v hre aj v Slovenskom pohári a bolo by pekné, ak by sme aj v ňom uspeli. Jesenná časť sa dá aj vďaka Lige majstrov hodnotiť len pozitívne, ako klub urobíme maximum, aby sme ňu nadviazali v novom roku,“ vyhlásil generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší podľa oficiálneho klubového webu.

Minimálne zmeny

V porovnaní s jesennou časti v kádri Slovana nenastali zmeny. V Bratislave spomenutý testy absolvovali takmer všetci hráči, len kvarteto Tigran Barseghjan, Cesar Blackman, Guram Kašia a Sharani Zuberu sa k A-tímu pripojí až v Katare.

„Gro tímu zostane pokope. Máme 6 až 7 hráčov, ktorí sú aj vďaka Lige majstrov na trhu zaujímaví z pohľadu transferov smerom von. Zatiaľ však neprebehlo nič konkrétnejšie. Ak by prišla lukratívna ponuka, reagovali by sme aj z pohľadu následného doplnenia kádra. Oveľa viac zásadných prestupov sa však deje v lete. Máme vytypovaných viacero kvalitných hráčov. Ak bude možnosť posilniť sa už teraz, urobíme to, ak nie, pripravíme si veci na leto, aby sme vo výhľade k novej sezóne mali opäť k dispozícii kvalitnejšie mužstvo,“ doplnil.

Krátka a špecifická príprava

Slovan pobudne v Katare do 17. januára, deň pred návratom odohrá prípravný zápas proti miestnemu tímu Al-Gharafa, v ktorom v minulosti pôsobil Vladimír Weiss mladší. „Belasí“ ešte pracujú na ďalšom súboji proti niektorému z účastníkov katarskej ligy.

„V sobotu sme absolvovali úvodný nábehový tréning, v nedeľu čakalo hráčov testovanie. Príprava bude krátka a špecifická, o dva a pol týždňa hráme prvý ťažký duel v Lige majstrov. Všetci čelíme novej skúsenosti, preto sa treba veľmi zodpovedne pripraviť aj v tomto krátkom čase. V pondelok odlietame do Kataru, kde sa k nám pripoja Tigran Barseghjan, Cesar Blackman a Guram Kašia. Sharani Zuberu mal zdravotné problémy, trápila ho choroba, tiež priletí za nami do Kataru. Títo hráči boli počas zimy tiež pod dohľadom. Uvidíme, ako na tom bude Tigran Barseghjan, ešte asi nebude zo začiatku stopercentne k dispozícii. Danylo Ignatenko už dnes s nami trénoval, tam to vyzerá v poriadku,“ prezradil asistent trénera Boris Kitka.

Bez nábehovej fázy

Bratislavský klub premiérovo odohrajú súťažné zápasy už v januári. Aj preto bude jeho príprava špecifická.

„Hráči si bodky splnili individuálne programy, takže sme začali pripravení. Prakticky nemáme nábehovú fázu, veľmi rýchlo prejdeme do tej intenzívnej a do zápasov. Budeme sa snažiť na maximum využiť výborné podmienky, ktoré budeme mať v Katare. Veríme, že hráči zostanú zdraví, a čo najlepšie sa pripravíme na to, čo nás čaká,“ uzavrel Kitka.