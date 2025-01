Šéf slovenského majstra naznačil rokovania s novým investorom. Vstúpi do Slovana saudskoarabský kapitál?

Generálny riaditeľ úradujúceho slovenského futbalového majstra ŠK Slovan Bratislava informoval fanúšikoch o možnom vstupe nového investora. Ivan Kmotrík mladší v pondelok na svojom súkromnom účte na sociálnej siete Instagram v uverejnenom príspevku naznačil potenciálne partnerstvo s osobou, prípadne so skupinou osôb z Blízkeho východu.

Dôraz na rozvoj klubu

„Som rád, že popri rokovaniach týkajúcich sa možných prestupov hráčov máme príležitosť diskutovať aj o potenciálnom partnerovi / investorovi pre klub ŠK Slovan Bratislava.

Táto téma otvára široké možnosti pre budúci rozvoj klubu,“ napísal Kmotrík v príspevku a obrátil sa aj smerom ku klubovým priaznivcov: „Vedeli by ste si predstaviť, ako by mohol vstup nového investora ovplyvniť smerovanie a ambície klubu? Aké konkrétne vízie by ste v tejto súvislosti považovali za najdôležitejšie?“

Stretnutia s potenciálnym partnerom sa zúčastnil aj riaditeľ pre medzinárodné vzťahy v klube Róbert Vittek.

Slovan sa pripravuje v Katare

„Belasí“ začali s prípravou na jarnú časť sezóny už na začiatku kalendárneho roka. V súčasnosti sa nachádzajú v Katare, kde zotrvajú až do 17. januára. V utorok ich čaká prvý v dvojice prípravných duelov, o 15.00 h sa stretnú s domácim tímom Al-Shahania SC. Vo štvrtok si o 16.00 h zmerajú sily s takisto katarským súperom Al-Gharafa, v ktorom v minulosti pôsobil Vladimír Weiss mladší.

Slovan ešte v januári čakajú súboje v ligovej časti Ligy majstrov 2024/2025. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v domácom prostredí privítajú nemecký VfB Stuttgart a vycestujú do Nemecka na pôdu Bayernu Mníchov.