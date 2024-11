Ministerstvo vnútra podľa Hargaša utajuje základné informácie o projekte digitálnych dokladov

Ministerstvo vnútra pri projekte digitálnych dokladov vytvára priestor na korupciu, keďže napriek tomu, že projekt je v pokročilej fáze, základné informácie o nákladoch a dodávateľovi sú utajené. Upozornil na to opozičný poslanec Ján Hargaš (PS), pričom pripomenul, že rezort vnútra plánuje od 1. januára 2025 zaviesť tzv. digitálne doklady.

To by umožnilo občanom nahrávať si občiansky či vodičský preukaz do mobilných zariadení a využívať ich napríklad pri policajnej kontrole.

„Ministerstvo utajuje takéto úplne základné informácie o projekte, ktorý sa dotkne všetkých občanov na Slovensku,” zdôraznil Hargaš. Zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, prečo je potrebné zamlčiavať verejnosti, kto realizuje tento projekt a koľko bude stáť.

„Cena a dodávateľ fyzických dokladov sú verejnou informáciou. Ak nie je dôvod na utajovanie pri fyzických dokladoch, prečo by malo byť inak pri digitálnych? Čo pán minister skrýva?“ pýta sa opozičný poslanec. Ten zároveň doplnil, že transparentnosť nie je iba povinnosťou, ale aj prejavom rešpektu voči občanom, ktorých sa tento projekt priamo týka.