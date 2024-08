Minister investícií Raši reaguje na vyhlásenie poslanca Hargaša a apeluje, aby nezavádzal

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) apeluje na poslanca za hnutie Progresívne Slovensko (PS) Jána Hargaša, aby nezavádzal a riadil sa právnymi predpismi SR.

Reagoval tak na tlačovú besedu, v rámci ktorej Hargaš uviedol, že za desať mesiacov Ficovej vlády sa podpísali zákazky na právne služby za vyše päť miliónov eur, ktoré si rozdelia súkromné právnické kancelárie, hoci ministerstvá majú vlastné právne oddelenia.

Kollárov obchodný partner

Pozornosť si podľa neho zaslúži najmä zákazka v hodnote 396-tisíc bez DPH, ktorú podpísal Raši s advokátskou kanceláriou Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG.

Gémeš je podľa slov Hargaša advokátom a obchodným partnerom Zoroslava Kollára.

„Táto zákazka bola dokonale utajená, pán Raši na ňu využil výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní na ňu a dokonca o nej informáciu ani nezverejnil v pláne verejných obstarávaní MIRRI na tento rok,“ tvrdí Hargaš.

Za problematické označil i to, že firma sídli v Lichtenštajnsku, a teda je podľa poslanca možné, že na Slovensku z týchto prostriedkov neodvedie daň.

Špecifické zastupovanie

„Pán poslanec Hargaš, poradca bývalej ministerky Remišovej a neskôr jej štátny tajomník, sa zrejme veľmi obáva, že vysúťažená renomovaná advokátska kancelária s medzinárodnými skúsenosťami identifikuje jeho osobné pochybenia pri krachu projektu Slovensko IT, ktoré by mohli viesť k vyvodeniu osobnej zodpovednosti,“ uvádza Raši v reakcii.

Tvrdí tiež, že Hargaš bol v pozícii štátneho tajomníka členom vedenia ministerstva, ktoré počas predošlého volebného obdobia štyrikrát použilo rovnaký postup na uzatvorenie zmluvy s advokátskou kanceláriou na poskytovanie právnych služieb v tzv. sporovej agende.

Raši položil otázku, či to Hargašovi v tom čase neprekážalo, spytoval sa aj na to, ktorý paragraf zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vylúčiť najlacnejšiu ponuku len pre to, lebo daná kancelária zastupuje aj iného klienta, aj keď vo vzťahu k ministerstvu nie je v konflikte záujmov.

„Pripomínam, že ide o rámcovú zmluvu, z ktorej bolo doteraz využitých cca 13 000 eur a v prípade tejto advokátskej kancelárie ide o špecifické zastupovanie ministerstva pred Európskym súdnym dvorom, Európskou komisiou, ale aj pred súdmi SR najmä v oblasti eurofondov,“ doplnil Raši.

Oslovili päť kancelárií

Hargaš by mal podľa jeho názoru poznať pravidlá upravujúce zásady využívania právnych služieb advokátov pre štátne orgány.

„Napriek tomu, že zákon umožňuje použitie výnimky, my sme dodržali tieto pravidlá a v súlade s nimi sme oslovili päť advokátskych kancelárií a vybrali sme najnižšiu ponuku,“ uviedol minister investícií.