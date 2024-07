Mesto Humenné má v prípade odstavenia Chemesu od energií pripravené tri záložné zdroje

Tri záložné mobilné zdroje na výrobu teplej vody má pripravené mesto Humenné pre prípad odpojenia spoločnosti Chemes, a.s., Humenné od energií.

To hrozí v prípade, ak humenská spoločnosť nezaplatí za odobraný plyn a elektrinu spoločnosti SPP a do pondelka 15. júla sa nedohodne ani na návrhu komerčnej ponuky na nájom zariadení pre dodávku technológií na výrobu energií do priemyselného parku.

Mestu hrozí stav núdze

Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, záložné zdroje na výrobu teplej vody sú umiestnené na troch určených miestach – na Sídlisku pod Sokolejom, za zimným štadiónom a pri SOŠ Technická.

„Chcem obyvateľov mesta ubezpečiť, že sme pripravení na možné odpojenie Chemesu od dodávok energií od SPP. Boli prijaté legislatívne opatrenia na prevzatie energetických zariadení v prípade núdze, a taktiež už máme pripravené dokumenty na vyhlásenie stavu núdze v tepelnej energetike. Humenská energetická spoločnosť (HES) a štátny teplárenský holding vybudovali záložné zdroje tepla, ktoré pripájajú do mestských rozvodov,“ zhodnotil situáciu primátor mesta Humenné Miloš Meričko.

Ak mesto bude musieť vyhlásiť stav núdze v tepelnej energetike, môže pri zapájaní záložných zdrojov na budúci týždeň dôjsť ku krátkodobému prerušeniu dodávky teplej vody. Takéto prerušenie bude trvať len nevyhnutný čas.

Problém týkajúci sa firiem v priemyselnom parku Chemes však nie je podľa Škubu možné vyriešiť záložnými zdrojmi.

Chemes nevie zaplatiť za energie

„Licenciu na výrobu tepla pre vymedzené územie Humenné má stále spoločnosť Chemes. Kým Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) nepristúpi za prípadné nedodávanie energií pre obyvateľov mesta alebo firmám v priemyselnom parku k odoberaniu licencie, stále bude výrobcom iba Chemes. Ak sa tak stane, licencia bude udelená novému výrobcovi tepla, ktorým snáď bude na základe žiadosti mesta práve štátny MH Teplárenský holding,“ vysvetlil Meričko.

Spoločnosť Chemes tvrdí, že nemá peniaze na zaplatenie za energie.

Chemes začiatkom júla informoval, že z dlhu 4,5 milióna eur voči aktuálnemu dodávateľovi SPP dokázal uhradiť iba necelý milión eur, a ak mestská Humenská energetická spoločnosť (HES) do piatka 12. júla nezaplatí 4,7 milióna eur za dodané teplo, nedokáže uhradiť zvyšok dlhu, čo spôsobí zastavenie dodávok surovín a následne výroby energie pre firmy v priemyselnom parku.

„Faktúry splatné ku dňu 25. júlu 2024 už boli zaplatené. Keďže firma je v konkurze, peniaze sú v notárskej úschove, avšak prijímateľom je spoločnosť Chemes,“ uviedol v tejto súvislosti Škuba.

Zachovanie zamestnanosti

V záujme zachovania zamestnanosti v priemyselnom parku Chemes, kde pracuje zhruba 1 500 ľudí, sú dôležité aj odpovede spoločností Chemes a Priemyselný park Chemes, ktorým štátny MH Teplárenský holding adresoval návrh komerčnej ponuky na nájom zariadení pre dodávku technológií na výrobu energií do priemyselného parku.

Odpoveď, ktorá je spojená s rozhodnutím rezortu o ukončení platnosti Všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na dodávky plynu pre spoločnosť Chemes, očakáva do pondelka 15. júla.

Ako v piatok uviedol rezort hospodárstva, v prípade, ak rokovania skončia neúspešne, hrozí odpojenie od dodávok plynu pre spoločnosť Chemes v priebehu nasledujúceho týždňa.

„Aj keď prioritne je snahou mesta postarať sa o svojich obyvateľov, nie je nám ľahostajný ani osud firiem v priemyselnom parku. Riešenie existuje, je na stole ponuka zo strany štátu. Už je iba na Chemese, aký konštruktívny bude ich postup,“ uviedol primátor mesta Humenné.