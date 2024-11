McDavid má na dosah významný míľnik v NHL, predstihne aj Petra Šťastného

Pohľad na hru Connora McDavida už niekoľko rokov nabáda ku konštatovaniu, že strieľanie gólov a vytváranie gólových situácií pre spoluhráčov v hokeji sú tie najjednoduchšie veci na svete.

Kapitán Edmontonu vo svojej desiatej sezóne v NHL stojí na prahu míľnika, ktorý by chcel zažiť každý hráč v zámorskej profilige.

Stačí 5 bodov

Stačí mu nazbierať päť bodov a pokorí magickú tisícku. A stať sa to môže už v tomto týždni, 27-ročný rodák z kanadského Ontária má na to tri pokusy. Už v utorok Edmonton doma privíta New York Islanders, vo štvrtok sa McDavid a spol. opäť v domácom prostredí postavia proti trápiacemu sa Nashvillu a napokon v sobotu vycestujú na ľad Toronta.

Je pravdepodobné, že po týchto troch zápasoch už bude za menom McDavid svietiť v nazbieraných kariérnych bodoch štvormiestne číslo. Zatiaľ má na konte 995 bodov za 339 gólov a 656 asistencií.

„Je to obrovský míľnik a nie som prekvapený tým, že on o tom nechce rozprávať. Bol by som veľmi rád, ak by sa mu to podarilo už v utorok a nemuselo sa to naťahovať do ďalších zápasov. Veľa to pre neho znamená v tejto fáze jeho kariéry a všetci mu veľmi fandíme, aby to už mal za sebou,“ skonštatoval tréner Edmontonu Kris Knoblauch na webe NHL.

Najlepší v histórii?

„Musíte byť dobrý, aby ste to dosiahli a musia vás obklopovať priaznivé okolnosti. A dosiahnuť to tak rýchlo, ako sa to čochvíľa podarí Connorovi, je čosi úžasné. Je vynikajúci a ak si všetko sadne aj v budúcich rokoch, možno sa stane najlepším hráčom všetkých čias. Spôsob, akým dominuje hokeju, sa veľmi podobá tomu z čias Waynea Gretzkého a Maria Lemieuxa, a to je znak výnimočnosti,“ povedal o McDavidovi Rod Brind´Amour.

Súčasný tréner Caroliny nazbieral v NHL 1184 bodov a rozdielových hráčoch a bodových rekordéroch niečo vie.

Rýchlejší iba traja

McDavid sa vo veku 27 rokov stane štvrtým hráčom v rýchlosti dosiahnutia 1000 bodov. Elitný center Oilers aktuálne odohral 657 zápasov v profilige, Mikovi Bossymu sa to podarilo po 656, Mariovi Lemieuxovi po 513 a Wayneovi Gretzkému už po 424 stretnutiach, čo dáva neskutočný priemer 2,36 bodu na zápas.

Pred Šťastného aj Jágra

McDavid v rýchlosti dosiahnutia 1000 bodov takmer určite predstihne slovenskú legendu Petra Šťastného, ktorý na to potreboval 682 zápasov. Nasledujú Jari Kurri (716), Guy Lafleur (720) a Bryan Trottier (726). Pre porovnanie česká legenda Jaromír Jágr ich potrebovala 763. História NHL zatiaľ pozná 98 „tisíckarov“ a McDavid sa stane deväťdesiatym deviatym. Paralela s číslom Waynea Gretzkého na drese je čisto náhodná.

Zatiaľ posledný hokejista, ktorý rozšíril klub 1000-bodových, je útočník Toronta John Tavares, ktorý sa tam dostal 11. decembra 2023 a potreboval na to 1109 zápasov.

„Pre každého hráča je to úžasný úspech, ale musíte mať aj správnych spoluhráčov a koučov. Najlepší hráči robia všetkých okolo lepšími. Ak sa však viacerí veľkí hráči stretnú a spolupracujú, všetko je oveľa jednoduchšie,“ myslí si Bryan Trottier.

Pochvala aj od Crosbyho

Do debaty o McDavidovi prispel aj stále aktívny Sidney Crosby, ktorý na 1000 bodov potreboval 757 zápasov. Aktuálne má kapitán Pittsburghu už 1612 bodov.

„McDavid má v sebe schopnosť neustále sa zlepšovať a zdobí ho konzistentnosť výkonov. Hokej sa vyvíja a on tiež nachádza v sebe schopnosť byť lepší. Neustále na sebe pracuje a dostáva svoje hokejové majstrovstvo na vyššiu úroveň,“ povedal Crosby.