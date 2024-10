Veľký večer hrajúcich legiend Pittsburghu. Crosby prekonal hranicu 1 600 bodov a Malkin 500 gólov (video+foto)

Prvý gól Sidneyho Crosbyho v sezóne, k tomu dve asistencie a pokorenie hranice 1 600 bodov v NHL. Okrem toho päťstý gól a tri asistencie Jevgenija Malkina a konečné víťazstvo nad Buffalom 6:5 po predĺžení.

Títo dvaja hráči boli pri všetkých troch triumfoch Pittsburghu v Stanleyho pohári v 21. storočí (2009, 2016 a 2017) a aj v pokročilom hokejovom veku patria medzi lídrov tímu Penguins.

Piaty najrýchlejší

Crosbyho aktuálne čísla produktivity počas 19-ročnej kariéry v profilige vzbudzujú obdiv. V 1 277 zápasoch nazbieral 1 602 bodov za 593 gólov a 1 009 asistencií a s touto produkciou uzatvára historickú desiatku najproduktívnejších hráčov NHL.

Tridsaťsedemročný rodák z Nového Škótska dosiahol métu 1 600 bodov ako piaty najrýchlejší v histórii po Wayneovi Gretzkom (667 zápasov), Mariovi Lemieuxovi (812), Marcelovi Dionnem (1164) a Jaromírovi Jágrovi (1274).

Výnimočná dvojica

Čo sa týka Malkina, sériu zápasov s viac ako jedným bodom natiahol na štyri a s celkovo 11 bodmi je na čele kanadského bodovania celej NHL. Navyše sa stal 48. hráčom histórie s minimálne 500 gólmi na konte.

Pri Malkinovom päťstom góle asistoval Crosby, čím parťákovi odplatil asistenciu pri jeho 500. góle z 15. februára 2022.

Aj táto štatistická zaujímavosť je dôkaz výnimočnosti tejto dvojice produktívnych centrov Penguins.

Funguje im to dodnes

„Veľmi som chcel, aby pri Žeňovom päťstom góle bol aj môj podpis. Niekoľko dní sme spoločne hľadali cestu, ako to urobiť, až sme ju našli. Pamätám si ako k nám prišiel v sezóne 2006/2007, čiže mojej druhej v Pittsburghu. Rýchlo som si všimol, aký je skvelý a čo všetko môže znamenať pre mužstvo. Nádejal som sa, že medzi nami to bude fungovať a ono to funguje dodnes. Som veľmi vďačný za všetko tie chvíle, ktoré sme spolu mohli prežiť. Bolo neuveriteľné byť tak dlho spolu a toľko toho dosiahnuť,“ povedal Crosby o Malkinovi s veľkým rešpektom.

Tridsaťosemročný rodák z Magnitogorska k svojmu gólovému jubileu v NHL poznamenal: „Bola to dlhá a náročná cesta, ale mám to za sebou a teraz sa cítim uvoľnenejšie. Teraz to už môžem povedať, čom som nikdy nechcel – som na seba hrdý.“

Posilní to tím

Ešte jedna štatistika je ohromujúca. Crosby strelil 91. víťazný gól v kariére v NHL, čím sa vyrovnal Wayneovi Gretzkému a Markovi Recchimu na 21. priečke historických tabuliek.

„Každé tesné víťazstvo musí tím posilniť a byť základom pre ďalšie víťazstvá. Verím, že budeme pokračovať ešte v lepšej fazóne,“ skonštatoval Crosby.