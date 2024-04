Matthews so 62 gólmi je blízko od prekonania rekordu Lemieuxa, Crosby sa vyrovnal legendárnemu Gretzkému (video)

Americký hokejista Auston Matthews dvomi gólmi pomohol Torontu k víťazstvu nad Floridou 6:4 v pondelkovom zápase NHL. Boli to jeho šesťdesiaty prvý a šesťdesiaty druhý zásah sezóny, čím prekonal svoj osobný (dosiaľ 60 gólov) a aj klubový rekord.

Matthews si zároveň pripísal sedemnásty multigólový zápas v tejto sezóne, čo je v NHL najviac za posledných 30 gólov. Alexander Mogiľnyj ich mal v sezóne 1992/1993 až dvadsaťštyri.

A aby toho nebolo málo, Matthews sa zaradil k ôsmim hráčom histórie NHL, ktorí nastrieľali minimálne 60 gólov vo dvoch sezónach a tiež predĺžil bodovú šnúru na osem zápasov, počas ktorých strelil 7 gólov a pridal 9 asistencií.

Pokorí hranicu 70 gólov?

Do konca súťažného ročníka zostáva hráčom Toronta , ktorí majú veľmi blízko do play-off, odohrať ešte osem zápasov a podľa tempa strieľania gólov by sa 26-ročný kalifornský rodák mohol dostať na 69 gólov. A to by bolo v NHL najviac od čias legendárneho Maria Lemieuxa, ktorý 69 gólov dosiahol v sezóne 1995/1996 a predtým mal aj jednu 70-gólovú sezónu.

„Je to neuveriteľný hráč. Budúci člen siene slávy. Myslím si, že pokorí hranicu 70 gólov. Bolo by úžasné, ak by sa mu to podarilo a boli sme toho svedkami,“ skonštatoval krídelník Toronta Nicholas Robertson, ktorý proti Floride mal bilanciu 1+1.

„Začali sme veľmi dobre, ale v tretej tretine sme zvoľnili tempo a kvalitný súper sa dotiahol. Mali sme byť vtedy viac ofenzívni, no dva body sa rátajú,“ uviedol Auston Matthews.

Crosby sa vyrovnal legende

V pondelkových zápasoch zaujal aj ďalší útočný velikán NHL Sidney Crosby. Kapitán Pittsburghu prispel k víťazstvu svojho tímu na ľade New York Rangers 5:2 tromi bodmi (2+1), čím sa dostal na 82 bodov (37 gólov a 45 asistencií) a nemôže mať v tejto sezóne už horšiu bilanciu ako bod na zápas.

Podarilo sa mu to devätnástykrát v kariére, čím sa vyrovnal najväčšej legende Wayneovi Gretzkému na prvom mieste historického poradia. Crosby aktuálne má na konte 1264 zápasov v NHL, v ktorých nazbieral 1584 bodov a zostáva mu odohrať ešte osem zápasov do konca základnej časti 2023/2024.