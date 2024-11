Lindros verí Ovečkinovi. Predpovedá, kedy prekoná Gretzkého rekord (video+foto)

Historický rekord Waynea Gretzkého v počte strelených gólov v NHL bude prekonaný ešte v tejto sezóne. Myslí si to niekdajší skvelý hokejista a člen siene slávy zámorského hokeja Eric Lindros.

Otázka stojí nie či, ale kedy?

„Niet pochýb o tom, že Ovečkin prekoná Gretzkého. Otázka zostáva len tá, kedy sa tak stane. Myslím si, že by to mohlo vyjsť už v tejto sezóne,“ zamyslel sa Eric Lindros počas víkendového podujatia Hyundai Hockey Hall of Fame Legends Classic v Scotiabank Arene v Toronte.

„Keď sa pozriete na to, akým tempom pokračuje v strieľaní gólov, je to až zarážajúce. Góly dáva pravidelne a nielen po jednom,“ pokračoval 51-ročný bývalý kapitán Philadelphie Lindros na webe NHL.

Skvelá forma Washingtonu

Ovečkin strelil dva góly v sobotňajšom zápase, v ktorom jeho Washington Capitals rozdrvil St. Louis Blus 8:1. Dostal sa na métu 863 presných zásahov v kariére a za Gretzkým zaostáva už len o 31 gólov.

V prvých 14 zápasoch sezóny strelil 39-ročný Rus desať gólov, pričom v uplynulom ročníku mu trvalo 45 zápasov, kým sa dostal na dvojciferný počet presných zásahov.

Ovečkinovi zjavne pomáha aj skvelá forma celého tímu, keďže Washington vyhral 10 zo 14 úvodných zápasov sezóny v tabuľke Východnej konferencie NHL figuruje v najlepšej štvorke. A to ešte New Jersey Devils na druhom mieste odohralo o štyri zápasy viac.

Stabilná súčasť Washingtonu je už niekoľko sezón aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý odohral v tejto sezóne všetkých 14 zápasov s bilanciou 3 asistencie, 1 plusový bod, ale aj 33 zablokovaných striel. „Ak náhodou nedá gól v nejakom zápase, vráti sa tak, že strelí dva,“ všimol si na Ovečkinovi Lindros, niekdajší skvelý center známy aj tvrdou fyzickou hrou.

Pamätá si ho aj z kariéry

Prvýkrát mal s Ovečkinom tú česť 6. novembra 2005, keď hral v tíme Toronta Maple Leafs. Lindros už bol v útlmovej fáze kariéry, kým vtedy 20-ročný Ovečkin tú svoju v NHL iba rozbiehal. A Lindrosovi dvoma gólmi ukázal pri výhre 5:4, aký kanonier rastie v zámorskej profilige.

O tri dni neskôr síce Washington s Torontom prehral (4:6), ale mladý Rus opäť dvakrát skóroval. Celkovo počas dvoch sezón (2005 – 2007), čo sa Lindros a Ovečkin stihli stretnúť ako súperi na ľade, dosiahol moskovský rodák päť gólov.

Už koncom februára?

V aktuálnej sezóne má Ovečkin priemer 0,714 gólu na zápas. Ak v tom vytrvá, Gretzkého „nebotyčný“ rekord prekoná už po ďalších 45 zápasoch. Bolo by to niekedy na konci februára 2025.

„Tiež si myslím, že niekedy koncom februára by to mohol dať. Verím, že už v tejto sezóne to bude reálne,“ dodal Lindros.