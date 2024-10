Levičania zdolali favorizovanú Zaragozu. Je to ako rozprávka, vyhlásil tréner Madzin (video)

Basketbalisti Levíc po minulotýždňovom triumfe nad cyperským Anorthosisom Famagusta na jeho palubovke pokračovali vo víťaznom ťažení v Európskom pohári mužov aj v domácom prostredí a pomerne hladko zdolali favorizovaný španielsky tím Casademont Zaragoza 96:80.

Usadili sa tak na čele tabuľky B-skupiny.

Tri skvelé štvrtiny

Favorit na celkový triumf v súťaži síce v Leviciach v úvode zápasu viedol, no potom už ťahal za dlhší koniec povrazu úradujúci slovenský šampión. Po tretej štvrtine viedol o 28 bodov a v záverečnej desaťminútovke dovolil súperovi len skorigovať.

„Myslím si, že extrémne dôležitý bol vstup. Hneď sme si vybudovali náskok 16:3, čo nám dodalo takú energiu, že poďme hrať, aj keď hneď v prvej štvrtine to Zaragoza stiahla. So zázračnou trojkou sme napokon išli do vedenia. V druhej štvrtine sme Zaragozu ubránili na 10 bodov, po tretej štvrtine mala na konte len 46 bodov. Neskutočný výkon a vnútorná motivácia celého tímu niečo dokázať, to teší,“ zhodnotil tréner Michal Madzin triumf svojich zverencov, cituje ho oficiálny web najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže.

Elektrizujúca atmosféra

Levičania sa mohli oprieť o streľbu spoza perimetra a vpred ich hnalo viac ako 1 300 priaznivcov.

„Každý nás bral za outsidera, to poviem na rovinu. Stále však hovorím, že v tejto hale môže byť niečo špeciálne, ak je zaplnená a vytvorí sa dobrá energia. Ak družstvo bojuje, tak sa môžu udiať špeciálne veci a jeden taký zápas sa udial. Treba si uvedomiť, že priebežne a reálne sme viedli o 30 bodov. Samozrejme, prišli v štvrtej štvrtine aj ťažké momenty, ale nemohli sme čakať, že Zaragoza odpochoduje s hlavami dole. Je potrebné si uvedomiť, aké náročné to je, keď v priebehu pár minút sa začne takto rýchlo scvrkávať náskok. Veľmi dôležité, že sme to ustáli a našli spôsob, ako správne ukontrolovať našu hru a urobili zopár jednoduchých zakončení. Keď bolo už nejakých šesť minút do konca, tak som veril, že víťazstvo môže byť naše,“ pokračoval Madzin.

Výsledok ide do Európy

Španielske družstvo síce v istých okamihov predviedlo svoju kvalitu, ale opraty duelu držali v rukách domáci. „Budeme si to užívať. Je to obrovská česť a hrdosť, že sa o nás bude hovoriť vo veľmi pozitívnom duchu a týmto výsledkom sa budeme prezentovať. Možno viac ľudí si teraz pozrie, kde sa stal takýto výsledok. Buďme na to hrdí, pyšní, užime si to a snívali sme o tom, aby sa nám to raz mohlo podariť. Teraz sa to viac udialo,“ vyhlásil kouč Levíc.

V Európskom pohári postúpi priamo iba víťaz každej skupiny, no šancu majú aj tímy z druhých miest. Levickí hráči tak spravili dôležitý krok k postupu. „Je to ako rozprávka. Máme výborný vstup a dobrú pozíciu. Vieme, s kým sme tu hrali a ešte budeme hrať. Všetko rešpektujeme. Teraz sa tešme, je fajn, že sme v hre a ideme postupne od zápasu k zápasu, ale nejdem tu dávať nejaké vyhlásenia. Obrovské víťazstvo a výsledok, ktorý ide von do Európy. Uvidíme, čo sa udeje v ďalších stretnutiach,“ dodal Madzin.

Jeho zverenci už o týždeň nastúpia opäť pred vlastnými fanúšikmi proti tureckému Bursasporu.