Levice privítajú Zaragozu, španielsky favorit má v kádri reprezentantov z ôsmich krajín

Utorkový (15. 10.) duel Patrioti Levice – Casademont Zaragoza (19.00 h) v rámci 2. kola skupinovej fázy FIBA Europe Cupu by mal byť basketbalovou lahôdkou.

Súboj dvoch nezdolaných tímov z prvého kola (Levice zvíťazili na Cypre nad Anorthosisom 83:72, Zaragoza doma nad tureckým Bursasportom 106:84) má jednoznačného favorita v španielskom tíme.

Pre slovenských basketbalových fanúšikov pôjde o hodnotný predkrm pred novembrovým súbojom kvalifikácie ME 2025 Slovensko – Španielsko v Bratislave (22. 11.).

Ofenzívne mužstvo

Už krátka vizitka Zaragozy vzbudzuje veľký rešpekt. Štvrťfinalista uplynulého ročníka FIBA Europe Cupu a semifinalista Ligy majstrov z rokov 2020 a 2021 má vo svojom tíme reprezentantov ôsmich krajín.

Vyčnievajú center Čiernej Hory Bojan Dubljevič, účastník OH 2024 v drese Talianska Marco Spissu, účastník OH 2024 v drese Poľska A. J. Slaughter a kanadský reprezentant Trae Bell-Haynes, ktorý má po troch úvodných zápasoch v najvyššej španielskej súťaži bilanciu 20,3 bodu a šesť asistencií na zápas.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

V zrejme najkvalitnejšej basketbalovej súťaži v Európe v španielskej Lige ACB Zaragoza v úvodných troch kolách zdolala doma Joventut Badalona 96:95 po predĺžení a Lleidu 101:91 po predĺžení a prehrala len na palubovke favorizovaného Realu Madrid 95:101.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že mužstvo 59-ročného Porfiria Fisaca má obrovskú silu v ofenzívu, ale je zraniteľnejšie v obrane.

Športový sviatok

„Ofenzívne sa výrazne presadzujú, čo určite vzbudzuje rešpekt. Na druhej strane, netreba sa tomu čudovať, majú nabitý káder, v ktorom je osem reprezentantov svojich krajín, čiže tá kvalita je veľká. My však hráme doma a bude nás hnať dopredu plná hala. Verím, že sa vytvorí taká energia na palubovke, aj v hľadisku, že odohráme zápas na hranici našich možností a budeme si ho vedieť užívať,“ zaželal si tréner Patriotov Michal Madzin na klubovom webe.

„Súboj proti tímu z najvyššej súťaže v Španielsku musí byť pre každého športového fanúšika v širokom okolí sviatkom. Verím, že ľudia prídu dobre naladení a že za každého stavu si budú užívať tento súboj a povzbudzovať náš tím. Tešíme sa na to,“ uviedol generálny manažér Patriotov Ladislav Garaj.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Katastrofálna generálka

Levičania sa na veľký pohárový duel v Európe nenaladili najlepšie. V šlágri Niké SBL prehrali v Spišskej Novej Vsi 85:87, ale po zbabranom prvom polčase (33:56) sa v tom druhom výrazne zlepšili a takmer sa im vydaril pôsobivý obrat.

Tréner Madzin si uvedomuje, že nezvládnutých 20 minút zo súboja proti Spišským rytierom musí byť výzva na veľké poučenie.

„Katastrofálny, zdôrazňujem katastrofálny prvý polčas, čomu vôbec nerozumiem. My nemôžeme takto vyzerať tri minúty, nieto dvadsať. Jediné pozitívum je to, že sme sa vrátili do zápasu, ale v globále to bol taký smutný výkon z našej strany. Už sa to nesmie opakovať,“ povedal Madzin po zápase na Spiši.