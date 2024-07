Letné varovania expertov z oblasti intimity: mladí nepoužívajú ochranu, ženy sú prelietavejšie

Dovolenka je dobrou príležitosťou na užitie si milostných dobrodružstiev. U mladých ľudí je však cestovanie spojené s rizikovým sexuálnym správaním, ktoré sa prejavuje príležitostným sexom a nedostatočnou ochranou pred pohlavnými chorobami. Podľa prieskumov je promiskuitné správanie častejšie u žien, keďže až polovica z nich si počas leta užíva sex s viacerými partnermi.

Rôzne štúdie potvrdzujú, že leto zvyšuje túžbu po sexe. „Ľudia sa v lete cítia šťastnejší, vyššie teploty a viac slnečného svetla má pozitívny vplyv na sexuálnu túžbu. Ľudia si užívajú viac sexu, najmä počas dovoleniek v zahraničí. Nové prostredie, voľný čas, absencia každodenných povinností, viac relaxu a menej stresu, to všetko prispieva k zvýšeniu libida,“ vysvetľuje Veronika Kubíčková, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk, ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.

Takmer polovica ľudí si nebalí do kufrov kondómy

Okrem väčšej chuti na milostné dobrodružstvá, je letné cestovanie spojené aj s rizikovejším sexuálnym správaním, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Podľa štúdie odborníkov z University of Ottawa, sa mladí čoraz viac oddávajú príležitostnému sexu s novými partnermi, pričom neprijímajú náležité opatrenia. Iba 46 % z nich , ktorí plánovali mať sex počas svojej dovolenky, si na cestu pribalilo kondóm. Dve tretiny ľudí, ktorí sa na svojich cestách oddávali láske s novým partnerom, nepoužívali kondómy dôsledne. Pätina mladých ľudí tiež priznala, že má viac ako jedného „dovolenkového“ sexuálneho partnera, a väčšina priznala, že mala sex pod vplyvom alkoholu.

Skutočnosť, že ľudia prežívajú príležitostný sex počas ciest do zahraničia, potvrdila aj ďalšia štúdia vedcov zo švédskej univerzity v Lunde. Uskutočnila sa na vzorke 2 189 respondentov, z ktorých viac ako polovicu tvorili ženy vo veku od 18 do 24 rokov. Štvrtina respondentov priznala, že počas pobytu v zahraničí mala príležitostný sex. „Príležitostný sex a promiskuitné správanie spojené s nedôsledným používaním ochranných prostriedkov prirodzene zvyšujú riziko nákazy pohlavne prenosnými chorobami. Ochrana pri pohlavnom styku je obzvlášť dôležitá, pokiaľ ide o dovolenku v rozvojových krajinách. A ak sa už ľudia vo svojej túžbe po dobrodružstvách nechránia, rozhodne by nemali váhať, a po návrate z ciest by sa mali otestovať,“ odporúča Veronika.

Ženy viac riskujú, cestovanie im dáva pocit sexuálnej slobody

Hoci milostné dobrodružstvá sa zvyčajne pripisujú mužom, ukazuje sa, že sú to ženy, ktoré počas dovolenky viac experimentujú. Napríklad kanadská štúdia zistila, že takmer polovica žien, ktoré si užívali sex počas cestovania, tak urobila s viac ako jedným partnerom. Takmer 15 % sa dokonca na dovolenke oddávalo análnemu sexu, čo sa považuje za rizikovejšie z hľadiska pohlavne prenosných chorôb.

Sexuálne riziko u žien bolo tiež podrobne študované vo výskume vedenom Lizou Berdychevskou z University of Illinois. Zistilo sa, že ženy zažívajú silnejší pocit sexuálnej slobody pri cestovaní, čo ich motivuje riskovať. Vedie ich k tomu pocit väčšej anonymity v cudzej krajine. „Dovolenka v zahraničí ponúka ženám príležitosti na sexuálne sebaobjavovanie, ktoré doma nemajú. Ženy môžu cítiť aj odvahu búrať osobné tabu a experimentovať s novým správaním a praktikami,“ vysvetľuje odborníčka Veronika Kubíčková.

Informačný servis