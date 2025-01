Letecká tragédia vo Washingtone si vyžiadala životy ruských majstrov sveta v krasokorčuľovaní - VIDEO

Stredajšie letecké nešťastie v USA, pri ktorom pri Medzinárodnom letisku Ronalda Reagana vo Washingtone vo vzduchu zrazili vojenský vrtuľník a civilné lietadlo so 64 osobami na palube, si vyžiadalo životy aj zo sveta športu.

Na palube stroja Bombardier CRJ701ER podľa ruských zdrojov (Tass, Ria Novosti) boli aj niekdajší majstri sveta v krasokorčuľovaní. O život mali prísť Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov, ktorí v roku 1994 získali zlaté medaily v súťaži športových dvojíc na svetovom šampionáte v japonskej Čibe.

Spomenutá dvojica v rokoch 1991 až 1996 absolvovala dovedna až šesť MS a okrem zlata získala aj jedno striebro a jeden bronz. Šiškovová s Naumovom sa po kariére športovcov presťahovali z Ruska do USA a pracovali ako tréneri.

Donald Trump weighs in on the military helicopter and airplane crash, stating it was the „helicopter going straight at the airplane.“

He questions why the helicopter didn’t move, noting the plane’s lights were blazing.

Trump also challenges the control tower, asking why they… pic.twitter.com/1Jr5fSQOlQ

— Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) January 30, 2025