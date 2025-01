Do rieky Potomac vo Washingtone sa zrútilo lietadlo po zrážke s vrtuľníkom

Lietadlo so 64 ľuďmi na palube sa zrútilo do rieky Potomac vo Washingtone po tom, ako sa vo vzduchu zrazilo s vojenským vrtuľníkom pri letisku Ronalda Reagana. Spoločnosť American Airlines, ktorej dcérska firma let prevádzkovala, uviedla, že „na palube lietadla bolo 60 pasažierov a štyria členovia posádky„.

Predstaviteľ americkej armády uviedol, že do kolízie s lietadlom sa dostal vrtuľník Black Hawk s tromi vojakmi. Denník The Washington Post citoval nemenované zdroje, podľa ktorých polícia začala z rieky Potomac vyťahovať telá.

Havária sa stala, keď sa lietadlo prichádzajúce z Kansasu chystalo pristáť. Americký Federálny úrad pre letectvo nariadil, aby všetky lietadlá na washingtonskom letisku Ronalda Reagana zostali a zemi.