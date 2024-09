Kružliak: V našom svete platí, že jeden týždeň sme ospevovaní a nasledujúci sa na nás nadáva (rozhovor V športovom SITE)

Slovenský futbal prežíva azda najvydarenejšie obdobie v ére samostatnosti. Seniorská reprezentácia sa so solídnou kadenciou dostáva na vrcholné podujatia, ktorých sa nie len zúčastňuje, ale aj odovzdáva sympatické výkony. Štadióny pod Tatrami sa za ostatné roky zveľadili, domáca liga napreduje, síce pomalším tempom, ale napreduje.

Slovan Bratislava sa po fantastickej augustovej jazde kvalifikoval do vytúženej hlavnej časti prestížnej Ligy majstrov. A výborné meno futbalu na Slovensku robí aj rozhodca Ivan Kružliak, ktorý bol na prelome júna a júla taktiež súčasťou európskeho šampionátu Práve 40-ročný rodák z hlavného mesta bol hosťom relácie V športovom SITE.

S takým počtom duelov na ME ani nepočítal

Kružliak sa na Eure v Nemecku predstavil premiérovo. Spoločne s asistentmi Jánom Pozorom a Branislavom Hanckom zasiahli do piatich duelov, vrátane semifinálového duelu medzi Španielskom a Francúzskom.

Ako hlavný arbiter viedol dva zápasy, Škótsko – Švajčiarsko a Holandsko – Rakúsko. „Bol to pre nás príjemný zážitok. V Nemecku sme strávili 32 dní. Môžem povedať, že s tým sme pred turnajom ani príliš nepočítali. Teší ma, že sme dostali dôveru až v piatich zápasoch,“ zhodnotil najlepší slovenský rozhodca.

Konkurencia medzi rozhodcami

Na kontinentálnom šampionáte sa predstavilo 18 hlavných rozhodcov z Európy a jeden Argentínčan.

Počas turnaja mali arbitri rozložený svoj tábor v ubytovacom komplexe v dedinke Gravenbruch, odkiaľ ich komisia delegovala na jednotlivé zápasy. „Boli sme tam iba my a možno pár hostí, žiadna ‚masovka‘. Mali sme k dispozícii vlastnú posilovňu, bazén, regeneračné zariadenia, masérov, jednoducho všetko čo sme potrebovali,“ vysvetlil Kružliak.

K možnému konkurenčnému boju medzi rozhodcami dodal: „Ja som tam nič také necítil. Samozrejme sme kamaráti, ale tak, ako v každom športe aj to rozhodcovstvo je taký samotný šport v športe. Každý z nás bojuje o to, aby sme mali čo najviac zápasov, lepšie zápasy či dokonca finále. Ale naozaj nemôžem povedať, že by som cítili nejakú konkurenciu. My sme tam koniec koncov boli po prvý raz, išli sme si tento najvyšší level tak trocha ‚ovoňať‘.“

Do zápasu len takticky pripravený

To, že dáta sú vo svete futbalu už niekoľko rokov jednou z kľúčových komodít je azda každému jasné. Nevyužívajú ich len kluby, ale stali sa tiež neodmysliteľnou súčasťou prípravy rozhodcov na samotný duel.

„To, ktorý zápas budeme rozhodovať sa zvyčajne dozvieme 2-3 dní pred ním. Už vtedy pre nás začína príprava. Automaticky si stiahnem predchádzajúce stretnutia daných klubov a analyzujem si určité veci. Napríklad to, akým taktickým štýlom hrajú, na ktorých hráčov si mám dávať pozor, kam smerujú najčastejšie svoje rohové kopy a podobne. Deň pred zápasom máme míting s analytikom, s ktorým si ešte prebehneme pár klipov a riešime ďalšie detaily. Napríklad aj to, kto ako ochotne padá v šestnástke súpera,“ uviedol Kružliak.

Dostať sa na MS bude ešte náročnejšie

Ivan Kružliak v ostatnej dekáde postupne prenikol medzi európsku rozhodcovskú špičku, čoho jasným dôkazom je účasť na Eure. Pravidelne tiež dostáva nominácie na zápasy Ligy majstrov a ďalších medzinárodných súbojov. Je jeho ďalšou métou svetový šampionát 2026 v USA, Kanade a Mexiku?

„Uvidíme. Je ešte príliš skoro o tom hovoriť. Dôležité bude zdravie, keďže regenerácia po 40-tke je už trocha iná. Bude potrebné si držať formu kontinuálne, pretože v našom svete platí, že jeden týždeň sme ospevovaní a ten nasledujúci sa na nás nadáva. Komisia rozhodcov FIFA nás bude počas tých rokov určite sledovať, takže rozhodne ona. Teraz nás bolo na ME 18 Európanov, na MS sa dostane 8, možno 9 z nás, takže to je mimoriadne náročné. Je to ale ešte hudba budúcnosti,“ uzavrel Kružliak.

