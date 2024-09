Matej Očenáš z CK Futbaltour: Ceny lístkov na Slovan Bratislava v Lige majstrov sú férové (rozhovor)

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava už v piatok spustil prvú fázu predaja balíkových vstupeniek na domáce zápasy v ligovej fáze Ligy majstrov 2024/2025.

Ako vedenie „belasých“ oznámilo v utorok , v predaji bude balíková vstupenka na všetky štyri domáce zápasy , teda na stretnutia proti anglickému Manchestru City (1. október), chorvátskemu Dinamu Záhreb (5. novembra), talianskemu AC Miláno (26. novembra) a VfB Stuttgart z Nemecka (21. januára).

Známe sú už aj ceny vstupeniek, ktoré sa v prvej fáze predaja pohybujú od 192 do 1 600 eur, v druhej a tretej fáze je to od 240 eur po dve tisícky. V prvej fáze teda jeden duel stojí najmenej 48 eur, pre VIP sektor 400 eur. V ďalších fázach si najmenej zaplatíte 60 eur a najviac 500 eur.

Cena balíčka v prvej fáze predaja s 20-percentou zľavou Cena balíčka druhá a tretia fáza VIP 1 600 eur 2 000 eur 1. kategória 560 eur 700 eur 2. kategória 352 eur 440 eur 3. kategória 240 eur 300 eur 4. kategória (kotol) 192 eur 240 eur

O cenách vstupeniek na prestížnu Ligu majstrov sme sa rozprávali so spoluzakladateľom a majiteľom CK Futbaltour Matejom Očenášom, ktorého spoločnosť umožní vidieť svetový futbal na vlastné oči ročne tisíckam klientom.

Čo hovoríte na ceny na domáce zápasy Slovana Bratislava v Lige majstrov?

Považujem ich za férové. Nemyslím si, že by klub v tomto nejako prestrelil. Do úvahy treba brať atraktivitu súperov a skutočnosť, že sa Liga majstrov dlho na Slovensku nehrala. Vzhľadom na zázemie na Slovane, kvalitu štadióna a ceny v zahraničí to sú adekvátne ceny.

Uvedomujem si, že je to citlivá téma. Platí to však o každej krajine. Napríklad v Nemecku sú ceny vstupeniek regulované, v Španielsku to zasa nastavili podľa atraktivity súperov a idú do stoviek eur. Vždy sa nájdu spokojní i nespokojní.

Zároveň si však myslím, že podobne ako v iných odvetviach biznisu, aj tu ceny nastavuje trh. Ak je trh ochotný toľko platiť, podľa mňa ta cena nie je zlá. Je to na širšiu diskusiu, pretože by bolo potrebné hovoriť aj o tom, že futbal je pre všetky príjmové kategórie, pre masy. Myslím si však, že toto už dlho neplatí.

Kluby potrebujú príjmy zo vstupného, aby pokrývali platy hráčov a podobne, takže je na mieste znova použiť termín „biznis“. Pokiaľ sú fanúšikovia ochotní platiť tieto sumy, tak je to v poriadku. Slovan to teda uchopil podľa mňa dobre, aj vzhľadom na určitý európsky štandard.

Aký je teda ten európsky štandard, ako na tom „belasí“ v ticketingu a pricingu sú pri porovnaní z ostatnými krajinami?

Porovnáva sa to ťažko, keďže každá krajina si to nastavuje inak. Najväčší zmysel dáva asi porovnanie s okolitými krajinami, v ktorých sú kluby ako Slavia, Sparta, Rapid či Ferencváros. Slovan pri tejto komparácii patrí skôr k tým drahším, ale má zároveň aj najatraktívnejších súperov, čo má vždy vplyv na tvorbu ceny.

V prípade Slovana zohráva podľa mňa svoju úlohu aj určitá jedinečnosť, keďže v Bratislave dlhé roky tak kvalitní súperi nehrali. To aspoň v mojich očiach v značnej miere ospravedlňuje aj tú o čosi vyššiu cenu ako majú ostatní v regióne.

V krajinách ako Španielsko či Taliansko sa ceny odvíjajú od mena súpera, na tých najkvalitnejších je potrebné si pripraviť stovky eur. Na Real či AC Miláno stoja lístky na Ligu majstrov približne 300 eur v nominále. V Paríži je to veľmi podobné.

V Anglicku a Nemecku ide o veľmi citlivú tému, kde pri každom zvýšení cien, trebárs aj o 10 libier či eur, hrozia fanúšikovia protestami. Je tam silný tlak na to, aby tie ceny ostali „ľudové“. Takže aj v Anglicku a Nemecku majú fanúšikovia lacnejšie vstupné ako Slovan.

Zároveň to je tam trocha komplikovanejšie, keďže to majú postavené na klubovom členstve, dlhoročných permanentkároch. Aj s tým sú však spojené isté náklady a nutnosť fanúšikovskej histórie. Tam je nominálne hodnota vstupenky až tou poslednou vecou, ktorú potrebuje futbalový fanúšik dosiahnuť na to, aby sa dostal na futbal.

Aký je súčasný európsky trend pri cenách vstupeniek. Dochádza všade k ich zdražovaniu?

Ceny lístkov na Ligu majstrov sa zvyšujú všade. Všade iným tempom. K najpomalšiemu rastu dochádza práve v spomínanom Anglicku a Nemecku.

Zvyšovanie sa však netýka len najlepšieho európskeho futbalu, ale aj domácich líg či iných spoločenských akcií ako koncerty a podobne. Inflácia pri položkách, ktoré mi vo firme riešime je práve pri vstupenkách najvýraznejšia.

Ani ceny leteniek a ubytovania nerastú takým rýchlym tempom. Ja osobne si to vysvetľujem aj tým, že ľudia sa vo všeobecnosti po pandémii koronavírusu posunuli viac k zážitkovosti a cestovaniu, čo potvrdzujú aj rekordné tržby takmer všetkých cestoviek.

UEFA stanovila maximálne ceny vstupeniek, ktoré budú môcť domáce kluby v európskych pohárových súťažiach účtovať fanúšikom hosťujúcich tímov. Počnúc aktuálnym ročníkom 2024/2025 platí cenový strop 60 eur na zápasy Ligy majstrov, 40 eur v Európskej lige a 20 eur v Konferenčnej lige. V porovnaní s ostatnými piatimi rokmi ide o pokles o 10 eur. Ako sa na túto úpravu pozeráte?

Mňa osobne táto informácia veľmi potešila. Sektory hostí sú špecifické, keďže tam chodia väčšinou ultras hosťujúcich tímov, jednoducho tí najvernejší. Zaslúžia si to, pretože sú ochotní za svojim tímom cestovať von a dodávajú zápasom lepšiu atmosféru. Podľa mňa sú na zápasoch nevyhnutnou esenciou, keďže tomu celému dodávajú výrazný náboj a sú kľúčoví pre vytvorenie emócií. Vnímam to teda ako vítaný krok k zatraktívneniu zážitku ako celku.

Vieme si predstaviť, že aj vaša CK čelí aktuálne náporu záujemcov o vstupenky či už na domáce alebo zahraničné zápasy Slovana. O aké ďalšie destinácie majú vaši klienti najväčší záujem?

Asi nikoho neprekvapím, že 99 percent našich klientov chce vidieť domáci zápas proti Manchestru City. Potom nasleduje milánske AC a zvyšná dvojica duelov.

V prípade City vnímam fakt, že záujem o tento klub prejavuje skôr tá mladá generácia, deti vo veku od 5-12 rokov. Je to trocha iné ako v minulosti, pretože vtedy boli najväčšie hviezdy koncentrované v iných kluboch. Dnes City vyhráva trofeje a deti chcú logicky od oteckov, aby ich zobrali na nich a na ich hviezdnych hráčov ako Erling Haaland.

Očakávame podobný zápas ako v ostatnej kvalifikácii o Euro, v ktorom Slovensko hostilo Portugalsko a každý chcel vtedy vidieť Cristiana Ronalda. Záujem je už teraz násobná vyšší ako dovoľuje kapacita štadióna.