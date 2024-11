Kane na adresu spoluhráčov: Reprezentácia by mala byť na prvom mieste, no niektorí to tak neberú (foto)

Z pôvodne nominovaného kádra anglickej reprezentácie pred blížiacimi sa zápasy Ligy národov proti Grécku a Írsku toho veľa nezostalo. Dočasný tréner Lee Carsley musel v ostatných dňoch akceptovať celkovo deväť ospravedlneniek od zverencov.

Kapitán Harry Kane je preto na spoluhráčov nahnevaný a otvorene ich skritizoval v jednom z mediálnych výstupov.

„Tento týždeň je hanbou. Prechádzame náročným obdobím sezóny a možno to niekto zneužil. Ak mám byť úprimný, veľmi sa mi to nepáči. Anglicko by malo byť na prvom mieste, nech sa v klube deje čokoľvek a podľa mňa to tak niektorí neberú,“ povedal ofenzívny líder Albionu pre britskú televíziu ITV Sports.

Množstvo absencií

Na zozname absentérov sú Phil Foden a Jack Grealish z Manchesteru City, Trent Alexander-Arnold z Liverpoolu, Cole Palmer z Chelsea a duo Bukayo Saka a Declan Rice z Arsenalu.

K dispozícii nakoniec nebude ani jeden z dodatočne povolaných hráčov, Jarrad Branthwaite z Evertonu.

„Myslím si, že v tomto bol Gareth (predchádzajúci tréner anglickej reprezentácie Southgate, pozn.) veľmi dobrý. Vedel to nastaviť tak, že pre všetkých hráčov bolo cťou obliekať si národný dres. Teraz z toho mám zmiešané pocity,“ doplnil zakončovateľ, ktorý na klubovej úrovni nastupuje za nemecký veľkoklub Bayer Mníchov.

Kľúčové duely

Anglicko hrá v aktuálnej edícii Ligy národov v B divízii. Po štyroch odohraných dueloch mu patrí druhá priečka, tri body zaostáva za vedúcim Gréckom.

Štvrtkový (14. 11.) duel na Olympijskom štadióne v Aténach tak bude z hľadiska možného postupu späť medzi elitu absolútne kľúčový. Albion si okrem toho v nedeľu 17. novembra zmeria sily v prestížnom ostrovnom súboji s Írskom.

Britská televízia Sky Sports, ktorá mimochodom takisto otvorene kritizovala viacerých hráčov za to, že pozvanie do reprezentácie odmietli, predikuje takúto zostavu neúspešného finalistu Eura 2024 v zápase v Grécku: Pickford – Walker, Konsa, Guehi, Lewis – Gallagher, Gomes, Bellingham, Gordon, Madueke – Kane.