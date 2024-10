Anglicko má nového trénera. Skúsený kouč dostal zmluvu na 18 mesiacov (video+foto)

Angličania konečne vyriešili problém s novým trénerom svojej futbalovej reprezentácie. Nástupcom Garetha Southgatea sa stane Nemec Thomas Tuchel.

Bývalý tréner FC Chelsea, ktorý tento londýnsky klub priviedol k triumfu v Lige majstrov v sezóne 2020/2021, je po odchode z Bayernu Mníchov na konci minulej sezóny stále bez práce. Medzitým odmietol ponuku prevziať Manchester United.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Fantastický tréner a človek

Anglické médiá ešte v utorok (15. 10.) informovali, že 51-ročný Tuchel už súhlasil s tým, že prevezme tento lukratívny džob a stane sa tretím neanglickým trénerom slávneho Albionu po nedávno zosnulom Švédovi Svenovi-Göranovi Erikssonovi a Talianovi Fabiovi Capellovi.

Tuchel dostane 18-mesačný kontrakt počnúc januárom 2025. V stredu 16. októbra to už potvrdila na svojom webe aj anglická Futbalová asociácia (FA). Jej ponuku v lete údajne dostal aj španielsky kouč Pep Guardiola, ktorý už niekoľko rokov úspešne vedie Manchester City. Charizmatický Španiel ju odmietol.

Kapitán anglického výberu Harry Kane pôsobil pod Tuchelom v Bayerne Mníchov. „Samozrejme, Thomasa dobre poznám z minulého roka. Fantastický tréner aj fantastický človek,“ priblížil rekordér v počte reprezentačných gólov v Anglicku.

Chce úspešné Anglicko

Nemec Tuchel po potvrdení nového pôsobiska na webe FA poznamenal: „Som veľmi hrdý na to, že som dostal česť viesť anglický tím. Už dlho som cítil osobný vzťah k futbalu v tejto krajine a už som tu zažil aj niekoľko neuveriteľných momentov. Mať šancu reprezentovať Anglicko je obrovská výsada a príležitosť, pracovať s touto výnimočnou a talentovanou skupinou hráčov je veľmi vzrušujúca.“

Pri výberu Albionu mu bude pomáhať uznávaný anglický kouč Anthony Barry.

„V úzkej spolupráci s ním ako mojím asistentom urobíme všetko pre to, aby Anglicko bolo úspešné a fanúšikovia hrdí. Chcem sa poďakovať FA za ich dôveru a teším sa na spoločnú cestu,“ dodal Tuchel.

S Chelsea sa mu darilo

Tuchel v minulosti získal dva francúzske ligové tituly s Parížom Saint-Germain a jeden nemecký s Bayernom.

Anglickým fanúšikom je dobre známy tým, že v roku 2021 doviedol Chelsea k ušatej trofeji za triumf v Lige majstrov po finálovom triumfe nad Manchestrom City.

S Chelsea získal aj európsky Superpohár a vyhral tiež majstrovstvá sveta klubov.

Odpísal sa

Southgate odstúpil z funkcie trénera Anglicka po finálovej prehre so Španielskom (1:2) na tohtoročných ME v Nemecku. V minulosti priviedol Angličanov ešte do jedného finále ME (2021) a tiež do semifinále MS (2018).

Tréner anglickej reprezentácie do 21 rokov Lee Carsley dočasne nahradil Southgatea a bol považovaný aj za kandidáta na trvalý trénerský džob pri A-tíme.

Lenže minulý týždeň povedal, že Anglicko si zaslúži „trénera svetovej triedy“ a tým sa fakticky odpísal z prípadného boja o tento post.