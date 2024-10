K Rodrimu sa pridal Konaté. Hráči sú ochotní bojovať proti veľkému počtu zápasov (foto)

Čoraz viac futbalových profesionálov na Britských ostrovoch sa sťažuje na enormné zaťaženie vyplývajúce z veľkého počtu súťažných zápasov.

Po nedávnom verejnom apele španielskeho majstra Európy v službách Manchestru City Rodriho prichádza podporný názor aj od francúzskeho obrancu FC Liverpool Ibrahimu Konatého.

Opätovné zvýšenie

„Ak bude táto zápasová dynamika pokračovať a hráči sa rozhodnú buchnúť si päsťou do stola, pôjdem do toho aj ja. Ak už zajtra dôjde k rozhýbaniu situácie, ktoré by viedlo k porozumeniu, zúčastním sa na tom,“ skonštatoval Konaté aj podľa webu ORF.

Všetky tri najväčšie európske klubové súťaže (Liga majstrov, Európska liga a Európska konferenčná liga UEFA) v aktuálnej sezóne pozmenili formát a zvýšili počet účastníkov na 36 tímov, čiže zvýšili aj celkový počet zápasov.

Svetová únia futbalistových profesionálov (FIFPRO) už v júli oznámila, že podá sťažnosť na protimonopolné úrady EÚ proti kalendáru medzinárodných zápasov FIFA.

Bolí ho to

Špičkoví hráči sú žiadaní aj v národných tímoch. Konaté sa vo štvrtok 10. októbra na neutrálnej pôde v Budapešti ako člen francúzskeho tímu stretne s Izraelom v Lige národov.

„Nepozeráme sa na to, s kým hráme, ale, samozrejme, nie sme ľahostajní k tomu, čo sa deje vo svete. To, čo o vojne vidíme na sociálnych sieťach, je strašné. Bolí ma, keď vidím zabíjanie takého množstva civilistov,“ doplnil.