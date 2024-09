Rodri nedávno upozorňoval na preťaženie hráčov. Španiel si zranil koleno a v tejto sezóne si už možno nezahrá

Výrazný vplyv

Prvotné správy naznačujú, že to by to mohla byť poriadne dlhá absencia. Ako referuje spravodajský web BBC, existujú dokonca obavy, že sa v tejto sezóne už nevráti na zelené trávniky.

Dvadsaťosemročný Rodri patrí k favoritom na získanie Zlatej lopty, ktorú budú udeľovať v októbri. Mnohí ho považujú za hráča, ktorý má najvýraznejší vplyv na hru Manchestru City i španielskej reprezentácie.

„Citizens“ neprehrali v ostatných 48 ligových zápasoch, v ktorých Rodri nastúpil, a v minulej sezóne prehrali štyri z piatich duelov, v ktorých chýbal.

Skvelé štatistiky

Belgičan Kevin De Bruyne, ktorý momentálne tiež laboruje so zranením, opísal Rodriho ako hráča dokonale zapadajúceho do systému ManCity. Od príchodu z Atlética Madrid v roku 2019 prehral Manchester City iba 11 % stretnutí, v ktorých Rodri nastúpil, a 24 % súbojov, v ktorých nehral.

Priemerný bodový zisk Manchestru City s Rodrim na ihrisku je 2,36 bodu, kým bez neho len 2,04 bodu. Rodri je v Premier League doslova majstrom v odoberaní lopty. Podľa štatistík spoločnosti Opta je len „o chlp“ úspešnejší Declan Rice z Arsenalu Londýn.

Stal sa symbolom

Zranenie Rodriho pôsobí o to smutnejšie, že práve tento hráč sa stal nedávno symbolom boja za zníženie zápasovej záťaže kladenej na plecia hráčov. Minulý týždeň vyhlásil, že hráči by mohli čoskoro začať štrajk z dôvodu množstva zápasov, ktoré musia odohrať.

Rodri hovoril o tom, že od profifutbalistov možno čakať elitné výkony, ak absolvujú 40 či 50 duelov za celú sezónu. Nie však, keď ich je 60 alebo 70.

Rodriho postoj medzičasom verejne podporil napríklad brankár Realu Madrid Thibaut Courtois či kouč Manchestru City Pep Guardiola.