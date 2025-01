Je novým rekordérom Pardubíc. Kelemen: Sme sebavedomí a silní na puku, len v tom musíme pokračovať - FOTO, VIDEO

Slovenský hokejový útočník Miloš Kelemen sa len v závere novembra 2024 sťahoval zo zámoria do českej extraligy a už sa mu podarilo stať v jednej štatistike rekordérom Pardubíc.

V nedeľu sa hetrikom podieľal na triumfe svojho tímu na ľade Kladna 5:2. Tri góly strelil 25-ročný krídelník za 23 minút a 59 sekúnd. Tak rýchlo to doteraz nestihol žiadny hokejista Pardubíc.

Upozornil na do web iDnes.cz a pripomenul, že Kelemen podpísal zmluvu do leta 2027, no nik by sa nemohol diviť, ak by pri prvej možnej príležitosti šiel „skúsiť šťastie“ opäť do zámoria alebo do kvalitnejšej súťaže v Európy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Doterajší klubový rekord Pardubíc držal Jan Čaloun, ktorý v novembri 2006 strelil tri góly za 27 minút a 34 sekúnd. Slovenský hokejista ho teda prekonal o viac ako tri minúty. V nedeľu ho vyhlásili za najlepšieho hráča duelu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Bola to výborná práca celej formácie. Jáchym Kondelík mi super prihral na prvý gól, Martin Kaut zase na druhý a pri treťom opäť Kondel výborne odtiahol dvoch protihráčov a ja som mal čas na strelu. Sme šťastní, že se našej formácii konečne začína dariť,“ pochvaľovaľ si Kelemen spoluprácu vo videorozhovore pre klubové médiá.

Už v piatok bral slovenský útočník dva body za asistencie v súboji v Karlových Varoch pri triumfe Pardubíc 5:4 po samostatných nájazdoch.

Kelemenova formácia počas troch dní nazbierala 12 kanadských bodov za 5 presných zásahov a 7 gólových prihrávok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Naša lajna hrá veľmi dobre celú dobu, takže bolo podľa mňa len otázkou času, kedy nám to tam začne padať. Sme sebavedomí a silní na puku, len v tom musíme pokračovať. Nezačať hrať na krásu, ale stále sa tlačiť do bránky,“ dodal bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu.