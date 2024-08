Jakub Grigar zopakoval v kajak krose svoje umiestnenie zo slalomu a teší sa zo šiesteho miesta (foto)

V poslednej disciplíne vodného slalomu na OH 2024 v Paríži Slovensko medailu nezískalo, keďže Jakub Grigar nepostúpil do finále kajak krosu.

V tzv. malom finále o 5.- 8. miesto ho klasifikovali na druhej priečke, čiže celkovo mu patrí šiesta pozícia. Zopakoval tým svoje umiestnenie zo svojej hlavnej disciplíny – singlkajaka.

Posunul sa po chybe súpera

Zo zisku zlatej medaily sa tešil Novozélanďan Finn Butcher, druhý skončil Brit Joseph Clarke a tretí Noah Hegge z Nemecka.

V pondelok popoludní na kanáli vo Vaires-sur-Marne 27-ročný Grigar najprv aj so šťastím zvládol štvrťfinálovú eliminačnú jazdu, no v semifinále obsadil posledné štvrté miesto za Novozélanďanom Finnom Butcherom, Josephom Clarkom z Veľkej Británie a Poliakom Mateuszom Polaczykom.

V následnom „malom finále“ o 5. pozíciu rodák z Liptovského Mikuláša predviedol tretiu najrýchlejšiu jazdu, ale Poliak Mateusz Polaczyk urobil chybu na prvej bránke, a tak sa Grigar posunul pred neho na 6. miesto.

Veľký chaos na vode

„Znie to neuveriteľne, nečakal to nikto, ani ja sám. Som rád, že to takto vyšlo a môžem sa tešiť zo šiesteho miesta,“ uviedol Jakub Grigar pre STVR a ďalej pokračoval: „Kajak kros je jeden veľký chaos na vode, pár úderov pádlom som si užil aj ja. Pôjdem do šatne a priložím si ľadové uteráky na tie miesta. Tento šport je čisto o šťastí, keď ste traja zakliesnení pádlami vo valci, neviete kde je predná a kde zadná časť lode, je to len o šťastí. Pripraviť sa na slalom aj na kajak kros zároveň je veľmi ťažké, v budúcnosti sa to zrejme oddelí a budú samostatne špecializovaní slalomári a krosári. Moje šieste miesto v kajak krose mi trochu pomohlo vyrovnať sa so sklamaním zo šiesteho miesta v kajaku. Sú to dva rozdielne príbehy. Mám za sebou tri olympiády a tá ďalšia v Los Angeles je určite pre mňa stále veľká motivácia. Momentálne ma však pichá v ramene, možno s ním pôjdem na operáciu, uvidím…..“

Medzi ženami vystúpila na najvyšší stupienok v kajak krose Noemi Foxová z Austrálie, mladšia sestra dvojnásobnej zlatej medailistky z Paríža Jessicy Foxovej.

Striebro získala domáca Angele Hugová a bronz Kimberley Woodsová z Veľkej Británie.