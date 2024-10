Ja som obyčajný chlap z dediny. Odkiaľ pochádzajú Danko a Huliak a čo hovoria miestni?

V Banskobystrickom kraji ležia dve obce Očová a dnes už nie samostatný Kopráš, odkiaľ pochádzajú predseda SNS Andrej Danko a poslanec Rudolf Huliak. Ich mená sa v poslednej dobe skloňujú najmä pre slovnú prestrelku a sami si tiež posielajú odkazy, kto má odkiaľ svoje korene.

TV Joj sa vo svojej reportáži zverejnenej stránke Noviny.sk išla pozrieť do oboch dedín, kde im tamojší obyvatelia porozprávali, ako žijú. Rudolf Huliak sa ešte v minulosti preslávil výrokom: „Ja som obyčajný chlap z dediny“, ktorou je Očová pri Zvolene.

Očovčania sú hrdí na Mateja Bela

Má približne 2 500 obyvateľov a aktuálne je v nej aj starostom. Očovčania sú mimoriadne hrdí na svojho rodáka, vedca a polyhistora Mateja Bela a tiež na oltár majstra Pavla z Levoče.

„Rudolf Huliak sa bije často do pŕs, aký je chlap z malej dediny. Ja som vyrastal v menšej dedine. Ak si ju nájdete na mape,“ vyhlásil šéf národniarov Danko. V Kopráši, ktorý je časťou Magnezitoviec, žije niekoľko desiatok obyvateľov. Nie je tu však pohostinstvo a ani potraviny, tiež je tu málo pracovných príležitostí.

Danka tu mnohí nikdy nevideli

Danú lokalitu však radi navštevujú turisti pre viadukt, malý či veľký tunel, Slavošovský tunel, ktorý viacerí tak volajú. Televízia sa dostala k domu, kde býval Andrej Danko so svojimi rodičmi. Obyvatelia hovoria, že sa odtiaľ odsťahovali, keď bol dieťaťom. Jeho rodičia sem raz za rok prídu, hlavne na dušičky, ale predseda SNS tu mnohí nikdy nestretli.

„Mladého nepoznám, jeho som nevidela ani raz,“ povedala jedna z miestnych. Hoci ho v televízii sledujú, boli však vyhýbaví, keď mali naňho povedať svoj názor. „To nie je škôlka – parlament, že sa tam hádajú ako v škôlke. Je to tak? Neni to pekné. Viacerým sa to nepáči,“ zakončila obyvateľka.