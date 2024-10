Poslanecký klub národniarov môže podľa Dostála zaniknúť. Ohrozilo by to fungovanie vládnej koalície? (video)

Poslanec Ondrej Dostál (SaS) v Národnej rade SR upozornil, že zaniknutie poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) je možným scenárom, ak z neho odídu aj dvaja poslanci (Ivan Ševčík, Pavel Ľupták), ktorí sú spolu s poslancom Rudolfom Huliakom členmi Národnej koalície/Nezávislí kandidáti.

„Ak počet poslancov v poslaneckom klube klesne pod osem členov, podľa zákona o rokovacom poriadku tento klub zaniká,“ reagoval Dostál na otázku agentúry SITA o možnom zániku poslaneckého klubu SNS a jej dopadov na koalíciu. Aj keď by SNS prišla o poslanecký klub, vládna koalícia by mohla pokračovať ďalej.

„Vládna koalícia by mala dva poslanecké kluby a skupinu poslancov, ktorí by ju podporovali za stranu SNS, aj keby nemali vlastný klub. A zrejme by ju podporovali aj tí traja poslanci zo skupiny okolo Huliaka,“ vysvetlil Dostál.

Pripomenul tiež, že podobná situácia nastala aj v roku 2016 pri vzniku tretej vlády Roberta Fica, keď strana Sieť prišla o možnosť vytvoriť samostatný poslanecký klub, ale koalícia napriek tomu vznikla.

„Fungovanie koalície a koaličná väčšina je viac vecou politických dohôd,“ uviedol Dostál, poukazujúc na to, že poslanecký klub má aj právny rozmer zakotvený v zákone o rokovacom poriadku.