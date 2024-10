Huliakov telocvik a iné veci. Týždeň jak má byť č. 40

Tento týždeň sa začal športovo. Návrat na hodiny telesnej výchovy si v štúdiu STVR neplánovane vyskúšal Rudolf Huliak. Po zverejnení záberov vybuchli slovenské internety a my mu za predvedenú roznožku udeľujeme 9 z 10 bodov. To sme ešte nevedeli, že nasledujúci deň vypovie poslušnosť svojmu kapitánovi a bude z toho téma minimálne na tento týždeň.

Nestáva sa každý deň, že na Slovensko príde tím ako Manchester City. Prišli, zvíťazili a spokojne odišli s tromi bodmi späť. Pep aj so záhadným balíčkom od trénera Weissa. Čo tam po tom, že má záľubu v červenom víne, ušiel sa mu kartónik vodky ako vysnorili anglickí novinári. Žeby premyslená taktika od ostrieľaného trénera alebo len nesúlad rôznych kultúr?

„Bombovo” rozhodne nie je len v ruských muničných skladoch a na Ukrajine. Tento týždeň sa do súťaže, kto vystrelí viac rakiet za jeden deň pridal aj Irán. Treba uznať, že v porovnaní s veľkým ruským bratom to dal obstojne. V šachovej partii sa teraz čaká na Izrael, ktorý napochodoval do Libanonu. Svoje by okrem slovenských škôl vedeli rozprávať aj Šimečkovci. Slovenský politický folklór sa naozaj vybral na temné chodníčky.

Slovensko má nový, národný šport, ktorý sa volá – Utekaj do banky po nový účet. Lebo ak si živnostník a máš oba účty v jednej banke, elegantne sa vyhneš novej transakčnej dani. Šikovné, nie? Keďže nový konsolidačný, pardon, deštrukčný balíček je schválený, je na čase začať rozdávať.

Dobrou správou je, že túto zimu opäť nezmrzneme. Zásobníky sú plné na 95 % a aby nás z tej 23 % DPH náhodou nekleplo, vláda nám zafinancuje aspoň drahé energie a vládny web na sledovanie cien potravín.

Bez podpory pána premiéra to ide ťažko. Svoje by o tom vedela porozprávať aj ministerka Dolinková a tak sa radšej rozhodla podať demisiu. Svitá zdravotníctvu na lepšie časy? Verme že áno no v realite, to ťažko.