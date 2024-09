Igor Šimko navrhuje úpravu rozdelenia mestských častí Košíc, ich počtom sa takmer vyrovnali Viedni

Poslanec Národnej rady SR Igor Šimko (Hlas-SD) navrhuje úpravu rozdelenia mestských častí Košíc. Ako uvádza tlačové oddelenie strany, poslanec tvrdí, že 22 mestských častí je slovenský a pravdepodobne v pomere k počtu obyvateľov aj svetový unikát.

V prípade, ak sa vedenie Košíc nebude týmto problémom zaoberať, Šimko spoločne s poslancom NRSR a mestským poslancom Andrejom Sitkárom (Smer-SD) je pripravený navrhnúť zmenu Zákona o Meste Košice.

Byrokracia a zbytočné výdavky

„Toto nastavenie so sebou prináša obrovskú byrokraciu a zbytočné výdavky na služby, ktoré Košičanom absolútne nič neprinášajú ani nepomáhajú mestu napredovať. Košice aktuálne doplácajú na roky neriešenú situáciu a neefektívne nastavenie pri riadení mesta,“ zdôraznil Šimko.

„Pre porovnanie, hlavné mesto Bratislava má mestských častí 17, Viedeň s takmer dvoma miliónmi obyvateľov má mestských častí 23,“ dodal.

Snaha o upokojenie situácie

Návrh poslancov NRSR, ktorý sú pripravení predložiť, je postavený na šiestich mestských častiach a zahŕňa logické usporiadanie podľa okresov a dvoch mestských častí, ktoré kopírujú reálie mesta Košice. Komplexný návrh predstavia, ak sa mesto Košice, starostovia a mestskí poslanci nedokážu opäť dohodnúť.

Podľa poslancov treba túto úpravu vyriešiť najneskôr rok pred konaním komunálnych volieb a nastaviť platnú legislatívu s účinnosťou od nového volebného obdobia. Podľa Šimka a Sitkára nejde o žiaden útok na starostov, práve naopak, ide o snahu o upokojenie situácie.

Odčlenenie častí od Košíc

Posledné týždne prebiehala búrlivá diskusia 22 starostov a primátora aj o tom, že vyhlásia miestne referendá o odčlenení niektorých mestských častí od Košíc, čo je podľa poslancov z pohľadu rozvoja mesta a aglomerácie neprípustné. Tento jav by mal podľa nich za výsledok iba zníženie komfortu Košičanov, na ktorý sú dnes zvyknutí.

„Vyzývam vedenie mesta Košice a poslancov mestského zastupiteľstva, aby v nadchádzajúcich týždňoch počas ich rokovaní konečne vyriešili počet mestských častí, práve z dôvodu investícií do budúcnosti Košičanov a rozvoja druhého najväčšieho mesta na Slovensku, pretože takouto racionalizáciou môžu ušetriť niekoľko miliónov eur a tie sa majú investovať do života Košičanov, nie do chodu 22 úradov,“ uzavrel poslanec Šimko.