Poslanec kraja Ihnát má problém pre fotografiu na sociálnej sieti. Takéto niečo Košice nepamätajú, tvrdí

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Košického samosprávneho kraja (KSK) začala konanie na ochranu verejného záujmu. Podnet sa týka poslanca KSK Miloša Ihnáta.

Ihnát, ktorý je aj poslancom mesta Košice a starostom košického Sídliska Ťahanovce, mal podľa tohto podnetu zverejniť na sociálnej sieti fotografiu, na ktorej je odfotografovaný s mestskou poslankyňou (v meste Košice) a prednostkou miestneho úradu na Ťahanovciach Beátou Zemkovou a s ďalšou osobou.

Popis pri fotografii sa týkal toho, že obaja sú zákazníkmi určitej značky automobilov a fandia jej. Pripojené bolo i motto značky. Podnet zaslala Nadácia Zastavme korupciu.

Z fotografie nijako neprofitovali

Ako bolo ozrejmené počas rokovania, hlasovalo sa len o zaradení tohto bodu na rokovanie komisie. Vicežupan Ladislav Lörinc vysvetlil, že podľa zákona komisia musí tento podnet prešetriť. Poslanci uznesenie prijali a začatie konania vzali na vedomie.

Ihnát by mal k veci poskytnúť písomné vyjadrenie. Hlasovalo sa len o zaradení bodu na rokovanie komisie, o konkrétnom výsledku by sa malo rokovať až na októbrovom zasadnutí zastupiteľstva. Ihnát v rámci rozpravy poprel, že by fotografiu zverejnil, vyjadril sa, že bol označený Beátou Zemkovou.

Je toho názoru, že o porušenie zákona nejde, keďže išlo o súkromnú fotografiu so spoločnou známou a jej cieľom nebolo robiť predmetnej značne áut reklamu, ani so Zemkovou z tejto fotografie nijako neprofitovali. Namietal tiež spôsob, akým sa malo o veci hlasovať, poslanci podľa neho nedisponovali dostatkom informácií, ani materiálmi.

Podanie Zemkovú šokovalo