Huliak: Návrat našich odvolaných ľudí späť do funkcií by bola zo strany koalície základná a elementárna slušnosť (rozhovor)

Po vystúpení z klubu Slovenskej národnej strany (SNS) koaliční už nezaradení poslanci Rudolf Huliak, Pavel Ľupták a Ivan Ševčík začiatkom týždňa avizovali, že sa dva dni nezúčastnia na hlasovaní v Národnej rade (NR) SR.

Parlament sa z dôvodu ich neúčasti stal neuznášaniaschopný, keďže jeden poslanec koalície bol práceneschopný a koalícia teda nemala potrebnú väčšinu v pléne.

Ako povedal Huliak na tlačovej besede, očakávajú, že ich vládna koalícia „prizve ku koaličnému stolu“ a podpíše s nimi memorandum o spolupráci. O celej situácii sa agentúra SITA porozprávala s lídrom nezaradených poslancov Rudolfom Huliakom.

S premiérom Robertom Ficom očakávate podpis memoranda, je už aj nejaká konkrétna dohoda na stole?

Zatiaľ sme v stave, že čakáme kedy, kto a akým spôsobom začne s nami komunikovať. Zatiaľ nič konkrétne ešte nezaznelo.

Ako si predstavujete ďalej komunikáciu s Andrejom Dankom alebo ministrom Tomášom Tarabom?

Ja nemám problém s nikým si sadnúť za stôl a začať fungovať. Čo sme si, to sme si, treba ísť ďalej. Ja už Andreja Danka osobne nepovažujem za kamaráta, je mojim veľkým sklamaním. Ale ako s politikom, s ktorým musím byť v rámci koalície, nemám problém si sadnúť k čomukoľvek konštruktívnemu. A čo sa týka ministra Tarabu, taktiež nemám problém si sadnúť a povedať, čo robí zle.

Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR.

Je jednou z podmienok spolupráce aj návrat vašich odvolaných ľudí?

Mala by to byť zo strany koalície základná, elementárna slušnosť, aby sa naši nominanti vrátili na svoje miesta. A to minimálne preto, že si na Ministerstve životného prostredia (MŽP) SR nechali Kičových a Budajových ľudí. A našich odborníkov, ktorí tam prišli, ktorí chodili s nimi, vyhodili. Môžu sa tam hanbiť.

Odkiaľ máte informácie, že tam spomínaní ľudia stále pôsobia?

Veď si stačí len pozrieť smerovanie MŽP SR, akým spôsobom sa vyvíja tvorba legislatívy. Všetko je účelovo spackané. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si nevidí ďalej od nosa. Celá legislatíva je spackaná a všetky informácie sú ďalej posúvané pánovi Kičovi.

Máte na mysli niekoho konkrétneho?

Je tam napríklad pán Tomkuliak, ktorý toto robí. Pán Kuffa si ho osvojil, pretože asi jeho znalosti a známosti, ktoré by mu zabezpečoval iný odborný personál, sú v bode mrazu. Takže, bohužiaľ, museli si nechať týchto ľudí, pracujú naďalej v tomto rezorte. Im nejde o skutočnú ochranu prírody.

Keď spomínate ochranu prírody, minister Taraba odvolal šéfa Štátnej ochrany prírody SR Štefana Kyselu. Išlo pritom o človeka z Vašich radov. Odôvodnil to tým, že odmietal dodržiavať zákony a smernice EÚ.

Opak je pravdou, pretože Štefan Kysel upozorňoval, že legislatíva vychádzajúca v rámci envirorezortu je v príkrom rozpore s legislatívou Európskej únie (EÚ), a teda, že takýmto spôsobom sa výrazne otázka premnoženej populácie medveďa riešiť nedá. Takže Taraba klamal, bežne a bez mihnutia oka klame. Pozrite si tie jeho vyjadrenia v rámci niektorých tlačových besied.

Aký je teda momentálne Váš vzťah s ním?

Náš vzťah s ministrom bol od začiatku „falošný zo strany Tarabu“. Ja som išiel robiť odbornú robotu a on deklaroval, že môžem. Avšak rôznymi prekážkami mi ju neumožnil robiť.

S Tarabom sme boli dohodnutí na vytvorení skupín na posudzovanie reformy národných parkov, avšak tieto skupiny sa nikdy nestretli kvôli účelovej obštrukcii z jeho strany. Pritom sme mohli mať pripravené podklady na nové plánovacie obdobie po roku 2027.

Taraba išiel do Bruselu a podpísal zákon o obnove prírody napriek tomu, že nemal mandát z koaličnej rady, od vlády SR, dokonca negatívne odporúčanie dostal aj od agrorezortu, a napriek tomu podpísal Green Deal v Bruseli. Je to likvidačná dohoda pre všetky členské štáty EÚ.

Minister však povedal, že Slovensko už teraz spĺňa podmienky ochrany biodiverzity na 30 percentách územia a na Slovensko to nemá žiaden negatívny dosah…

Taraba buď nevie, čo robí, alebo to veľmi dobre vie. Obnova aspoň 30 % z celkovej plochy biotopov európskeho významu do roku 2030 je kľúčovou legislatívnou iniciatívou, ktorá je totálne nebezpečná. Pretože to „B“, čo treba povedať, je, že do roku 2040 to má byť aspoň 60 % plochy a do roku 2050 aspoň 90 % plochy. Čiže klamstvo je jeho pracovným nástrojom, pričom toto je porovnateľné s infantilným prístupom bývalého ministra Budaja.

V tom je ten najväčší rozkol medzi vami?

Rozkol medzi nami je v tom, že skrátka my sme do tejto vlády, respektíve zoskupenia pronárodných strán, išli napĺňať programové vyhlásenie našej strany a robiť niečo pre ľudí na slovenskom vidieku. Financie z ochrany životného prostredia mali končiť u tých, ktorí robia tú krajinotvorbu, teda u starostov, primátorov, poľnohospodárov, lesníkov.

A minister Taraba robí všetko iné, len nie to, prečo sme chceli my rezort životného prostredia a na ňom participovať. My sme skutočne mali záujem zachrániť naše obyvateľstvo od tých nezmyslov, ktoré tu šírili Budajovci, Kičovci a spol. Skrátka došlo k absolútnemu rozbitiu našej témy, vďaka ktorej sme sa dostali do parlamentu.

Ešte trochu odbočím. Ako to bolo s tým obsadzovaním postu predsedu NR SR zo strany Andreja Danka?

Poďme len logicky k jednej veci. Celý ten cirkus, všetky tie útoky smerom na stranu Hlas-SD. Myslíte si, že by neboli alebo boli, keby predseda Andrej Danko vedel prehltnúť, že predsedom parlamentu nebude? On stále drží pozíciu o post šéfa parlamentu. Keby túto pozíciu nedržal, tak podporí nominanta Hlasu na post predsedu Národnej rady. Ja to už neviem inak povedať.

Je niečo, čo by ste chceli ešte dodať?

Na záver by som chcel len poprosiť o jednu vec. Aby média boli skutočne tým informačným prvkom pre ľudí, ktorý poskytne rovnováhu informácií. A zároveň sa snažili zmierniť to napätie v spoločnosti, pretože ma desí, kam sa dostala naša spoločnosť.