Fico vylúčil kupčenie s mandátmi ohľadom spolupráce s Huliakom, Ľuptákon a Ševčíkom. Vyhráža sa aj nasadením spravodajských služieb

Premiér Robert Fico (Smer-SD) pripustil, že dosiaľ nenašli „politickú formulu“, ako by mala vyzerať spolupráca s Rudolfom Huliakom, Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom (Národná koalícia, zvolení na kandidátke SNS), ktorí prednedávnom vystúpili z poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) a podporujú vládnu koalíciu.

Naďalej podporujú vládnu koalíciu

Fico to uviedol po stredajšom rokovaní vlády, zároveň ale zdôraznil, že parlament funguje a zákony ním prechádzajú. Fico uviedol, že s Hulikovcami sa stretol po tom, ako sa stali nezaradenými poslancami, a bol nimi ubezpečený, že naďalej podporujú vládnu koalíciu. Dodal ale, že majú aj svoje vlastné ciele. Premiér zdôraznil, že strana Národná koalícia parlamentnými voľbami neprešla.

„My musíme s týmito tromi kolegami pracovať ako s nezaradenými poslancami. To, ako sa oni budú nazývať na tlačových konferenciách je ich vec. Fakticky ale musíme povedať, že komunikujeme s troma poslancami, ktorí chcú podporovať vládu,“ uviedol Fico. Poznamenal, že je to „taká nová kategória“, keďže koalíciu tvoria tri politické strany, ktoré prešli parlamentnými voľbami, a k tomu majú troch poslancov, ktorí sa k vládnej koalícii hlásia.

Momentálne prebiehajú diskusie

„My teraz rozmýšľame, aká tá politická formula má byť. Čo to má byť? Má to byť ich pravidelná účasť, že budú prizývaní na koaličné rady? Alebo čo to bude?,“ kládol premiér otázky. Dodal, že o tom momentálne diskutujú.

Predseda vlády je toho názoru, že rozhovory s Huliakovcami by sa mali odohrať najmä v rámci SNS, na ktorej kandidátke sa do parlamentu dostali. Dodal, že pracujú na politickej platforme, napríklad v podobe memoranda, ktorá by nastavila parametre spolupráce s Huliakom a jeho poslancami.

Kupčenie dôrazne odmietol

Predseda vlády dôrazne odmietol akékoľvek kupčenie. Varoval pred tým, že ak začnú prichádzať nejaké informácie o kupčení, a to bez ohľadu na to, či sa budú týkať spomínaných troch poslancov, alebo ostatných 76 poslancov vládnej koalície, nasadí všetky spravodajské služby.

„Opakujem – nasadím všetky spravodajské služby,“ prízvukoval Fico. Dodal, že táto vládna koalícia nemala žiadny škandál, týkajúci sa korupcie či podobných vecí. Spomenul tiež bývalého predsedu vlády Mikuláša Dzurindu, ktorý si podľa Ficových slov „kúpil“ dvoch poslancov, keď potreboval väčšinu. Premiér dodal, že vzhľadom na to, že Huliakovci majú záujem spolupracovať s vládnou koalíciou, je potrebné vytvoriť priestor na to, aby boli informovaní o tom, čo sa deje na koaličnej rade či čo sa bude diať v NR SR.

„Zahrávať sa s nejakým kupčením s poslaneckými mandátmi to je posledná vec, ktorá tu je, a ak budem mať takéto informácie, nasadím spravodajské služby,“ zopakoval Fico.