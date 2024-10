Možno by pre Fica bola Republika stabilnejším partnerom ako rozhádaný poslanecký klub SNS, tvrdí politológ

Možno by pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) bola Republika stabilnejším partnerom ako rozhádaný poslanecký klub Slovenskej národnej strany (SNS). Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík. Huliakovci podľa neho vystrkujú rohy a dávajú najavo svoju existenciu.

„Bez nich by sa v parlamente naozaj ťažko hlasovalo,“ skonštatoval Štefančík, ktorý tak reagoval na trojicu poslancov Národnej koalície Rudolfa Huliaka, Pavla Ľuptáka a Ivana Ševčíka, ktorí v utorok 29.októbra svojou neúčasťou na hlasovaní zablokovali rokovanie.

Poslanci tak urobili na protest proti odvolaniu riaditeľa Štátnej ochrany prírody. Podľa politológa ide o spôsob, ako dosiahnuť vlastné mocenské ciele, ktoré doteraz neboli pre huliakovcov zabezpečené.

Danko je ako neriadená strela

To, čo sa aktuálne deje Štefančík nevníma ako vládnu krízu. O vládnej kríze hovoria najmä opoziční politici. Koalícia však ubezpečuje, že žiadna vládna kríza nejestvuje, kým prechádzajú zákony a majú väčšinu. Rovnako to vníma aj politológ. Ak však nejaká kríza existuje, tak je to podľa neho kríza v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany.

„Zatiaľ to bola len neškodná obštrukcia, kedy sa niektoré návrhy budú musieť posunúť na neskôr. Som však presvedčený, že Fico nájde spôsob, ako sa s huliakovcami vysporiadať a nájsť cestu k prelomeniu bariéry v parlamente. Ak by sme však hovorili o nejakej chaose, ten tu vládne od začiatku vytvorenia tejto vládnej koalície,“ skonštatoval politológ s tým, že predseda SNS Andrej Danko je ako neriadená strela a práve v ňom možno hľadať hlavný dôvod pomerne vyostrenej situácie vo vládnej koalícii.

Na dvere parlamentu klope Republika

Štefančík súčasne predpokladal, že sa nenájde väčšina na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD).

„Ak by ich totiž parlament odvolal, vtedy by parlament prakticky ohlásil koniec tejto vládnej koalície a onedlho aj koniec štvrtej Ficovej vlády. A to si myslím, nikto z nespokojných poslancov nechce. SNS sa už po ďalších voľbách do parlamentu nedostane, problém bude mať aj Hlas bez Petra Pellegriniho. Takže by to mohlo uškodiť obidvom stranám,“ dodal Štefančík.

Súčasne vyslovil predpoklad, že bez požehnania Fica jeho vláda tak skoro neskončí. „Keď Fico zistí, že ten chaos a neporiadok už začína škodiť aj Smeru, vtedy zakročí a ukončí to ich trápenie. Ale s vidinou, že z toho neporiadku vzíde ešte viac posilnený. Netreba zabúdať, že na dvere parlamentu klope Republika,“ povedal politológ, ktorý si vie predstaviť, že by sa Huliakovci vedeli uplatniť aj v ich poslaneckom klube. „Možno by pre Fica bola Republika stabilnejším partnerom ako rozhádaný poslanecký klub SNS,“ uzavrel politológ.