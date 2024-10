Minister Taraba reaguje na odchod poslancov z klubu SNS. Národniari vraj nepustia žiadne ministerstvo

Slovenská národná strana (SNS) nepustí žiadne ministerstvo. Uviedol to podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (SNS) v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Reagoval tak na odchod poslancov Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka z poslaneckého klubu SNS. Ako Taraba uviedol, cieľom bolo oslabenie pozície SNS v koalícii.

„Nerozumiem, kde prišli títo poslanci na to, že vládna koalícia by sa mala riadiť tým, že každí traja poslanci majú právo na ministra alebo niečo takéto žiadať,“ uviedol Taraba a zdôraznil, že SNS sa nevzdá žiadneho z kľúčových postov.

Dostatočný hlas vo vláde

Zatiaľ to podľa jeho slov nikto nežiadal, no ak sa tak stane, tak postoj SNS je jasný. Taraba uznal, že SNS je v rámci koalície najmenšia, no program je možné obhajovať len vtedy, keď majú dostatočný hlas vo vláde.

Taraba súčasne zdôraznil, že zostane na strane SNS. Taraba sa v relácii vyjadril aj k poslancovi Huliakovi. Ako uviedol, tým, že sa k nemu nepridal, sa pre neho stal problémom. Taraba súčasne uviedol, že rozumie tomu, prečo sú jeho voliči sklamaní.

Schvaľovanie zákonov pre ľudí

„Na jeden tlačovke povie poslankyni Lucii Plavákovej (PS), že je suka a o tri či štyri dni hlasoval s ňou za zákon, ktorý mal presadiť právo na zabíjanie detí pred narodením,“ pripomenul Taraba.

Súčasne v súvislosti s tromi odídenými poslancami uviedol, že ak pôjde o schvaľovanie zákonov pre ľudí, tak sa nebude „pred nikým plaziť“ a prosiť, aby podporil zákony v prospech ľudí.

Podľa ministra je to totiž povinnosť každého poslanca. Taraba sa domnieva, že pôvod tohto celého sporu s Huliakom pramení z toho, že sa stal ministrom životného prostredia. „Ja nemôžem za to, že ho prezidentka Zuzana Čaputová nevymenovala,“ uzavrel Taraba.