Turan si premiéru v hokejovej reprezentácii užil, celé to osladil asistenciou - VIDEO

Debut v reprezentácii je len jediný raz a športovec sa vtedy snaží ukázať to najlepšie a nesklamať tých, ktorí mu dali dôveru. To bol aj prípade hokejového obrancu Olivera Turana, ktorý v stredu 11. decembra absolvoval premiéru v reprezentačnom tíme Slovenska.

Po triumfe nad Nórskom (3:1) mala víťaznú príchuť a spokojný bol aj 23-ročný bek Popradu. „Hral som doma, kde to poznám a veľmi som si to užil. Chutí to o to viac, že sme vyhrali,“ uviedol Oliver Turan.

Po rýchlom nórskom góle po 97 sekundách Slováci potrebovali čo najskôr vyrovnať a v polovici prvej tretiny sa im to aj podarilo. Stalo sa tak po spolupráci obrancov, keď práve Turan prihral pozdĺž modrej čiary Františkovi Gajdošovi a ten po prvý raz prekonal nórskeho brankára Tobiasa Norrmana.

Hrať jednoducho

„Pridá to trochu na sebavedomí, aj sa mi potom lepšie hralo. Nebol to však cieľ, s ktorým som šiel do zápasu. Potešilo to a verím, že sa mi bude dariť aj v ďalších stretnutiach. Celkovo som sa snažil hrať jednoducho a učiť sa od skúsenejších spoluhráčov,“ pokračoval Turan, ktorý si zapísal okrem asistencie aj tri strely na bránku a plusový bod.

Dosiaľ mal reprezentačné skúsenosti len z mládežníckych kategórií, keď absolvoval dvoje majstrovstiev sveta do 20 rokov a aj elitný turnaj 18-ročných hokejistov Hlinka Gretzky Cup.

Teraz pridal premiéru v mužskom A-tíme Slovenska.

„Doteraz som nemal skúsenosti s mužským turnajom na tejto úrovni a som rád, že ju už mám za sebou. Je to iné ako v klube, špeciálne, páči sa mi to. Verím, že mi to v národnom tíme vydrží čo najdlhšie,“ zaželal si kapitán popradských „kamzíkov“ v extralige.

Ešte proti Lotyšom

Piatkový (13.12.) súboj Slovákov proti Lotyšom môže byť za istých okolností súbojom o víťazstvo na turnaji. To v prípade, že Lotyši vo štvrtok 12. decembra zdolajú Nórov.

„Neviem, čo očakávať od súpera. My musíme hrať nami nastavenú hru a veriť, že to bude fungovať. Verím vo víťazstvo,“ rozlúčil sa Turan.