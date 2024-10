Futbalové Euro 2025 na Slovensku sa blíži. Zväz okrem iného priblížil ceny vstupeniek či situáciu s prešovským štadiónom (video+foto)

Futbalové Euro hráčov do 21 rokov sa blíži. Už v júni 2025 sa v ôsmich slovenských mestách predstaví elita v danej vekovej kategórii. Šestnástka tímov sa pobije o pomyselný grál starého kontinentu.

Očakáva sa približne 300-tisíc fanúšikov na štadiónoch, odhad sledujúcich duely v televízii je okolo 100 miliónov. Posledné majstrovstvá Európy do 21 rokov v roku 2023 v Rumunsku a Gruzínsku sledovalo 320-tisíc ľudí, u nás sa očakáva nárast ešte o ďalších 55-tisíc fanúšikov.

Hrať sa bude v Bratislave, Trnave, Dunajskej Strede, Nitre, Trenčíne, Žiline, Prešove a Košiciach. Všetky mestá poskytnú svoje ligové stánky.

Do futbalového sviatku zostáva presne 238 dní, informuje Slovenský zväz futbalu (SFZ).

Promo video na európsky futbalový šampionát hráčov do 21 rokov, ktorý sa uskutoční na Slovensku (zdroj: SFZ):

Formát turnaja

Na šampionáte sa odohrá dohromady 31 zápasov. Najviac ich bude v našom hlavnom meste vrátane finále – päť. Po štyri merania síl uvidia fanúšikovia v Trnave, Dunajskej Strede, Žiline, Prešove a Košiciach. Najmenej stretnutí, a síce po tri, bude v Nitre a Trenčíne.

Turnaj sa bude konať od 11. do 28. júna budúceho roka. Na turnaji sa predstaví 16 tímov, ktoré si až na hostiteľskú krajinu museli vybojovať postup v kvalifikácii.

Družstvá sa rozdelia do štyroch štvorčlenných skupín, odkiaľ postúpia prví dvaja do štvrťfinále. Systémom play off na jeden duel sa odohrá zvyšok šampionátu.

„Čaká nás najväčšie športové podujatie v roku 2025 a jedno z najväčších športových podujatí, aké sa na Slovensku zorganizovali. Je to tretí najväčší turnaj, ktorý organizuje UEFA. Poverením organizácie majstrovstiev Európy nám UEFA vyjadrila veľkú dôveru,“ vyjadril sa prezident SFZ Ján Kováčik.

„Je to najväčšie ocenenie toho, že sme v predchádzajúcich rokoch dokázali vybudovať dostatočnú infraštruktúru, aby sme mohli ako krajina samostatne zorganizovať takýto obrovský turnaj. Je to absolútny strop, vzhľadom na kapacity štadiónov, ktorými disponujeme,“ dodal Kováčik.

Isté miestenky

Na finálový turnaj starého kontinentu postúpili favoriti z Anglicka (aktuálni majstri z ME 2023, pozn.), Španielska, Talianska, Nemecka, Francúzska, Holandska či Portugalska.

Predstavia sa tam aj Dáni, Ukrajinci, Rumuni, Poliaci či Slovinci. Vrátane Slovenska už teda poznáme 13 účastníkov.

„Zápasy skupinovej fázy sú naplánované od 11. do 18. júna 2025. Skupina A, aj s reprezentáciou Slovenska, sa odohrá v Bratislave a Trnave. Zápasy skupiny B bude hostiť Dunajská Streda a Nitra, mužstvá zo skupiny C privítajú v Žiline a Trenčíne a stretnutia skupiny D sa odohrajú na východe Slovenska v Košiciach a na novom štadióne v Prešove,“ priblížil generálny sekretár SFZ Peter Palenčík.

Ktorá trojica bude úspešná?

Právo účasti ešte majú tri tímy, tie si zmerajú sily v novembrovom play off o postup. Zabojujú oň Česi, Belgičania, Fíni, Chorváti, Gruzínci a Nóri.

Hrať sa bude na odvety po vyžrebovaní jednotlivých dvojíc. Prvé zápasy sa uskutočnia 11. novembra, druhé zase 19. novembra. Súperov tímy spoznajú už vo štvrtok 17. októbra o 12:00 h.

Záverečný žreb turnaja sa uskutoční 3. decembra v Bratislave.

Slovenský futbalový zväz pripravil video, na ktorom ukazuje futbalové stánky z Trenčína, Žiliny, ale aj nedostavaný štadión v Prešove:

Propagačná prezentácia

V prezentácii pripravenou SFZ sa uvádza, že až 54 hráčov do 21 rokov si zahralo na tohtoročnom európskom šampionáte, ktorý napokon ovládli Španieli. Nazvali ich „hviezdy dneška – superhviezdy zajtrajška“.

Zväz potvrdil kontrolu členov Európskej futbalovej únie, tí sa na jednotlivé prípravy a práce prišli pozrieť už tretíkrát.

Jedným zo sloganov je „Na veku nezáleží, keď hviezdy zažiaria“. Záver prezentácie zdobil nápis „Bude to pekné“.

Večná téma

Fanúšikov zaujímajú aj ceny vstupeniek. Vzhľadom na okolnosti to ani nie je urážlivá otázka. Tie sa začnú predávať od 4. decembra tohto roka.

Ešte pred týmto termínom sa však spúšťa registrácia na predpredaj, ktorá aktuálne už beží. Od utorka 22. októbra budú vstupenky dostupné pre registrovaných, o týždeň neskôr už aj pre širokú verejnosť.

Ceny sa pohybujú od jedného po 25 eur. Duely sú rozdelené do dvoch kategórií, jedna je lacnejšia ako tá ďalšia. Pre štvorčlennú rodinu uvádza SFZ vstupné od 36 eur.

Na zľavu majú právo deti do 15 rokov (50 %), seniori i ŤZP s 20 % a indisponovaní na vozíku s doprovodom si zaplatia symbolické jedno euro. O 20 % menej si zaplatia aj fanúšikovia, ktorí spadajú do kategórie, ktorú SFZ nazval „nasleduj svoj tím/mesto“.

„Naším hlavným cieľom sú plné štadióny a vytvorenie skvelej atmosféry tak, aby futbal a celé podujatie bolo pre všetkých návštevníkov zážitkom. Tomu sme prispôsobili i ceny vstupeniek, ktoré vzišli z kvalifikovaného prieskumu a tiež z konzultácií so zástupcami UEFA,“ priblížil marketingový riaditeľ turnaja Lukáš Donoval.

Hrať sa tam bude

Jednou z dôležitých otázok v súvislosti s ME je, či sa stihne dostavať štadión v Prešove. Riaditeľka organizačného výboru Mária Berdisová potvrdila, že výstavba ide podľa plánu.

„V Prešove sa hrať bude. Štadión navštívili i predstavitelia UEFA na kontrolnej návšteve koncom septembra a s priebehom prác vyjadrili spokojnosť. Zástupcov UEFA tiež potešilo, že obmenou už prešli i hracie plochy na štadióne v Trenčíne a Žiline, čo bolo tiež jednou z podmienok možnosti hostiť tak významné podujatie, akým sú majstrovstvá Európy,“ priblížila Berdisová.

Všetky potrebné informácie o celom šampionáte nájdete na tomto linku.

Video z dielne SFZ ukazuje jednotlivé hostiteľské mestá futbalového Eura 2025 hráčov do 21 rokov: