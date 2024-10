TOP 11 slovenských talentov Niké ligy, časť 2. (video+foto)

Keď sme pred časom privítali v relácii V športovom SITE trénera Adriána Guľu, z jeho úst zaznelo tvrdenie, že úroveň najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku sa kontinuálne zlepšuje. Nedá sa s tým nesúhlasiť.

Rovnaký názor majú aj mnohé ďalšie osobnosti, ktoré futbal pod Tatrami sledujú. Výrazne sa zvýšil komfort na drvivej väčšine štadiónov, herná úroveň tímov sa posunula vpred a pozitívny progres zaznamenala aj celková prezentácia súťaže ako produktu.

Viacero faktorov

Nič z toho by sa nedialo nebyť zaujímavých hráčskych entít. Kvalitu súťaže zvyšujú bývalí reprezentanti, ostrieľaní ligoví harcovníci či čím ďalej tým lepšie vyskautované posily zo zahraničia.

Nemalý podiel na kreovaní úrovne ligy majú mladé talenty, ktorých je v Niké lige pomerne dosť. Práve im sa budeme v nasledujúcich riadkoch venovať.

Zostavili sme pre vás TOP 11 slovenských talentov do 23 rokov, ktorí brázdia trávniky elitnej slovenskej súťaže.

ARTUR GAJDOŠ (20 rokov, Slovan)

Pomerne čerstvý prírastok v tábore úradujúceho majstra. Vedenie „belasých“ si veľmi dobre uvedomuje, že má aktuálne k dispozícii jeden z najstarších kádrov v domácej lige i Lige majstrov. Akvizícia Gajdoša bola preto výborným ťahom.

Odchovanec Trenčína má byť novým stavebným kameňom Slovana, najmä na ceste za ďalším ligovým titulom. Jeho herná inteligencia, univerzálnosť a už aj nadobudnuté skúseností (cez 80 ligových duelov, pozn.) z neho robia hráča, na ktorého sa oplatí upriamovať pozornosť.

Najneskôr o rok bude mimoriadne zaujímavým artiklom na prestupovom trhu. My mu predpovedáme reprezentačný debut v roku 2024 a do dvoch rokoch prestup do talianskej Serie A alebo nemeckej I. bundesligy. Aktuálna trhová hodnota Gajdoša sa podľa portálu Transfermarkt pohybuje vo výške 1,5 milióna eur.

SAMUEL KOPÁSEK (21 rokov, Žilina)

Rodák z Čadce je jedným z najžiarivejších mladých talentov v Žiline. Do kluby prišiel už ako 10-ročný a akademické roky zvládol ako skutočný premiant.

Aj napriek nízkemu veku, nastupuje v lige už dva a pol roka. Po príchode veterána Petra Pekaríka dostane od trénera Michal Ščasného pravdepodobne trocha menej minút, ale nie je vylúčené, že sa dokáže aklimatizovať aj na inom poste.

Pozitívny vplyv na jeho napredovanie malo jarné hosťovanie v Tatrane Prešov. Prípadní záujemcovia si musia pripraviť minimálne 250-tisíc eur.

SAMUEL LAVRINČÍK (23 rokov, Ružomberok)

Rodák z Bratislavy síce vyrastal v akadémiách Petržalky a Slovana, ale v správny čas sa presunul do Trenčína. Pod Čákovym hradom z neho postupne vyrástol jeden z najperspektívnejších mladých stredopoliarov ligy.

Pomerne prekvapujúco v lete 2023 prestúpil do Ružomberka. Na Liptove svoju latku výkonnosti ešte posunul a najmä v letnej spanilej jazdy v pohárovej Európe bol možno najlepším hráčom klubu spod Čebraťa.

Nikto nepochybuje o tom, že má pred sebou v dohľadnej dobe prestup do niektorej z vyspelejších súťaží. Ak sa chopí svojej šance, vidíme v ňom budúceho člena reprezentácie.

Kluby, ktoré majú o tohto mladíka záujem, si musia nájsť v rozpočte aspoň 450-tisíc eur.

MATEJ TRUSA (23 rokov, Dunajská Streda)

Po Strelcovi druhý najlepší slovenský útočník v Niké lige. V roku 2019 utrpel vážnu zlomeninu nohy. Lekári mu predikovali minimálne ročnú absenciu od futbalu, no on sa dokázal už po šiesitch mesiacoch vrátiť.

Počas kariéry nastupoval aj v českej najvyššej súťaži (Plzeň a Hradec Králové, pozn.), čo znamená, že disponuje už aj nadštandardnou dávkou skúseností. V minulej sezóne zaznamenal 12 ligových gólov, pričom teraz ich má po deviatich dueloch už päť.

Je ofenzívnym ťahúňom DAC a prototypom moderného futbalistu, ktorý strieľa góly s vhodnou dávkou chladnokrvnosti. My mu, podobne ako Lavrenčíkovi, predpovedáme reprezentačnú budúcnosť.

Jeho trhová hodnota predstavuje rovný milión eur.

MÁRIO SAUER (20 rokov, Žilina)

Starší brat seniorského reprezentanta Lea Sauera je ďalším žilinským klenotom. Jeho individuálna kvalita je aspoň zatiaľ o čosi nižšia ako u súrodenca pôsobiaceho v holandskej Eredivisie, no i on je budúcnosťou slovenského futbalu.

V prvom tíme „šošonov“ debutoval deň po 17. narodeninách a prakticky od začiatku pôsobí na svoj vek mimoriadne vyzretým dojmom. Je vhodný do kombinácií, má skvelú finálnu prihrávku a nadštandard predstavuje aj jeho produktivita.

V Samuelovi Gidim z Ghany a Miroslavovi Káčerovi má aktuálne zdatných konkurentov v boji o základnú zostavu, čo mu paradoxne môže v rozvoji pomôcť.

Aktuálna predajná hodnota staršieho z bratského dua Sauerovcov je 1,3 milióna eur.