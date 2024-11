FIFA potvrdila koše aj systém pre žreb európskej kvalifikácie MS 2026. Zloženie skupín bude definitívne až v marci 2025

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že slovenská futbalová reprezentácia bude pri žrebe európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2024 do USA, Kanady a Mexika v druhom výkonnostnom koši. Zloženie dvanástich skupín bude známe v piatok 13. decembra.

Slováci si miesto v druhom koši zaistili novembrovým triumfom nad Estónskom 1:0 v Lige národov. To isté platí o Čechoch, ktorí si poradili s Gruzínskom 2:1. Ak by tieto dva tímy nebodovali naplno, predstihli by ich Škóti.

Nebudú súperiť s Čechmi

V boji o svetový šampionát sa Slovensko vyhne jedenástim výberom – Ukrajine, Švédsku, Turecku, Walesu, Maďarsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Grécku, Česku a Nórsku.

Pri žrebe dovedna 54 národných tímov rozdelia do dvanástich štvorčlenných alebo päťčlenných skupín. Európa má pre šampionáte spolu 16 pozícií a tímy z prvých miest kvalifikácie postúpia priamo na MS.

O zostávajúce štyri miestenky bude bojovať šestnásť tímov – dvanásť družstiev z druhých priečok v kvalifikácii a štyri tímy, ktoré sa nedostali na MS ani do play-off z kvalifikácie, no ovládli svoju skupinu v Lige národov.

Pri žrebe viacero obmedzení

Pri spomenutom žrebe musí FIFA aplikovať viacero obmedzení. Týkajú sa Ligy národov, ktorej súboje sa uskutočnia v marci a júni 2025, politickej situácie či geografickej polohy.

Štyri postupujúce tímy do semifinále Ligy národov budú v jednej zo šiestich štvorčlenných skupín a boj o MS začnú až v septembri 2025.

Najskôr v júni vstúpia do hry družstvá, ktoré neuspejú vo štvrťfinále Ligy národov aj výbery, ktorú budú v play-off bojovať o postup resp. udržanie sa v jednotlivých divíziách LN.

Definitívne zloženie skupín až v marci

Na základe postupu žrebu je jasné, že 13. decembra nebude definitívne zloženie jednotlivých skupín. Štyri skupiny budú mať známych všetkých účastníkov, ale v ďalších ôsmich padne konečné rozhodnutie až v marci 2025 na základe výsledkov štvrťfinále Ligy národov.

V jednotlivých skupinách dovtedy bude uvedené, že v nej bude víťazný alebo zdolaný tím z konkrétnej štvrťfinálovej dvojice (Taliansko – Nemecko, Dánsko – Portugalsko, Holandsko – Španielsko alebo Chorvátsko – Francúzsko).