Top 10 najviac schátraných futbalových štadiónov na svete (video+foto)

Štadióny, rovnako ako hráči, potrebujú pravidelnú investíciu a starostlivosť, aby zostali na vrchole. Niektoré z najikonickejších športových stánkov, ako napríklad londýnske Wembley, prešli významnými rekonštrukciami, aby splnili moderné požiadavky a bezpečnostné normy súčasnej doby.

Rekonštrukcia Wembley v roku 2007 bola obrovský projektom, ktorý priniesol nielen modernejší dizajn a vylepšené zariadenia, ale zabezpečil tiež výrazne miesto medzi najpôsobivejšími štadiónmi na svete.

Odlišným prípadom je „Nová Mestalla“ vo Valencii. Tá aj viac než desať rokov od začiatku výstavby pripomína skôr stavenisko a ideálne miesto pre lovcov duchov ako moderné miesto pre futbal.

Je tiež pripomienkou toho ako môžu štadióny padnúť za obeť meškaniam, finančným problémom a meniacim sa prioritám klubových činovníkov. Nedostavaná pýcha Valencie je zaradená do zoznamu desiatich najschátranejších futbalových štadiónov sveta.

STADION OOSTERPARK (Groningen, Holandsko)

Má osobitnú hodnotu v histórii holandského futbalu. Kedysi bol domovom klubu FC Groningen, konkrétne do roku 2006, Práve na tom to štadióne debutoval mladý Johan Cruyff za Ajax Amsterdam a s futbalom tu začínal jeden z najväčších loptových virtuózov Arjen Robben.

Tieto ikonické momenty pomohli tomuto štadiónu získať miesto v srdciach futbalových fanúšikov, no po tom, čo FC Groningen presťahovalo svoju domácu arénu do Euroborgu, Oosterpark bol ponechaný napospas osudu.

Groningen-Barcelona en el Oosterpark Stadion, 2 de agosto de 1994. El equipo de Johan Cruyff empató 5 a 5 un partido que perdía 4 a 0 a los 35 minutos del primer tiempo y que siempre será recordado por la desafortunada actuación de Carlos Busquets. pic.twitter.com/shAoNuhIhn — David Mosquera (@renaldinhos) August 2, 2022

ARENA DA AMAZONIA (Manaus, Brazília)

Štadión bol postavený pre potreby MS 2014 v Brazílii a bol dejiskom štyroch duelov šampionátu. O desať rokov neskôr tento štadión hostí iba miestne zápasy a len zriedka priláka viac ako tisíc divákov. Tí navyše pôsobia stratení v jeho štyridsaťtisícovej kapacite.

Brazílske úrady odhadujú, že vláda za jeho výstavbu zaplatila okolo 200 až 300 miliónov libier. Problémom však naďalej zostávajú prevádzkové náklady, a preto je budúcnosť tohto štadióna nejasná, rovnako ako aj relevancia investovania takýchto obrovských súm na výstavu štadiónov s predpokladanou obmedzenou životnosťou.

STADIO FLAMINIO (Rím, Taliansko)

Štadión bol postavený koncom 50-tych rokov 20. storočia, aby hostil OH v talianskej metropole v roku 1960. Bol dejiskom finálového zápasu olympijského turnaja vo futbale, v ktorom Juhoslávia porazila Dánsko v zápase o zlatú medailu 3:1.

Až do roku 2011 bol domovom talianskej rugbyovej reprezentácie. Počas sezóny 1989/90, keď sa rímsky Olympijský štadión rekonštruoval, bol Stadio Flaminio dočasným domovom pre AS Rím i Lazio. Bolo to v roku, keď Diego Maradona vyhral s Neapolom titul v Serii A.

Argentínčan sa presadil aj na Stadio Flaminio, keď v zápase proti AS Rím zaznamenal gól pri remíze 1:1. Nasledujúci rok sa oba rímske kluby vrátili na svoje domáce štadióny a Flaminio začalo chátrať.

Questo è lo stadio Flaminio in centro a Roma…sta così da anni…bloccato dalla burocrazia, stadio perfetto per il calcio… pic.twitter.com/4UuMxzf0Bz — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) June 16, 2018

ŠTADIÓN ZA LUŽÁNKAMI (Brno, Česká republika)

Kedysi bol domovom klubu Zbrojovka Brno, no od roku 2012 sa na ňom neodohral žiadny súťažný zápas, pretože prestal spĺňať sprísnené normy Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

Aktuálne druholigoví „zbrojováci“ hrajú svoje domáce zápasy na Mestskom štadióne na Srbskej, na ktorom sa takisto výrazne podpisuje zub času.

Brnenská radnica pracuje v súčasnosti na projekte výstavby nového štadióna a jedna z verzií počíta s tým, že vyrastie na mieste za Lužánkami.

Za zmienku stojí iniciatívna bývalého hráča Petra Švancaru, ktorý spoločne so skupinou nadšencov skultúrnil v roku 2015 Lužánky, aby na nich mohol odohrať svoj rozlúčkový duel.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN AVANGARD (Pripiať, Ukrajina)

Tento ukrajinský štadión je pravdepodobne najextrémnejším príkladom opusteného futbalového štadióna. Nachádza sa v Černobyle, ktorý zažil katastrofu v roku 1986 po výbuchu reaktora v jadrovej elektrárni ležiacej blízko Pripiate.

Mesto bolo neskôr zaradené do zakázanej zóny, pretože oblasť bola považovaná za nebezpečnú pre ľudský život. Dnes je mesto stále opustené.

Štadión bol postavený v roku katastrofy, a preto sa na ňom neodohral ani jeden organizovaný duel. Na mieste, kde zvykne na štadiónoch rásť upravený trávnik, nájdeme divo rastúce stromy a po tribúne sa odvážia prejsť len tí najsmelší.

CATHKIN PARK (Glasgow, Škótsko)

Dokonalý príklad futbalovej relikvie, ktorá žije v súlade s prírodou. Zdroje uvádzajú, že Škótsko na tomto mieste odohralo jeden z najpamätnejších duelov v histórii, a síce zdolalo Anglicko v roku 1896 pred dvadsaťtisícovým davom.

Tretí a posledný zápas klubu FC Lanark sa odohral na tomto mieste v roku 1967, pričom už vtedy bol štadión havarijnom stave. V médiách sa takisto objavili rôzne svedectvá o tom, že v Cathkin Parku občas počuť čudesné zvuky. Je tak jedným z najobľúbenejších mieste škótskych „ghostbusterov“.

GUANGZHOU STADIUM (Kanton, Čína)

Majitelia čínskeho klubu FC Guangzhou sa pred časom rozhodli postaviť najpôsobivejší štadión na svete. Majstrovské dielo pre 100-tisíc divákov, ktoré malo ohromiť futbalový svet, nikdy nebolo dokončené. Klub síce vyhral medzi rokmi 2011 až 2017 sedem čínskych titulov v rade, no pôsobenia na novom štadióne sa doteraz nedočkal.

Aktuálna situácia nevyzerá tak, že by sa to malo zmeniť. Netransparentne pracujúci majitelia narazili na finančné problémy, tím vypadol do druhej ligy a štadión tak logicky chátra.

ESTADIO SANT´ELIA (Cagliari, Taliansko)

Azda najslávnejší sardínsky tím Calgliari Calcio hral na tomto mieste zápasy Serie A až do roku 2017. Potom sa presťahoval do neďalekej novej arény Sardegna a Sant´Elia začal chátrať.

V pomerne krátkom čase výrazne stratil na svojom pôvabe. V súčasnosti štadión pripomína vypálenú pustatinu, o ktorú nikto nemá záujem.

Ruky preč dáva aj vedenie mesta. V minulosti sa pritom na tomto mieste hrali i zápasy MS 1990.

DONBASS ARÉNA (Doneck, Ukrajina)

Štadión sa za desať rokov zmenil na nepoznanie. Po vypuknutí konfliktu Ruska s Ukrajinou musel tamojší klub Šachtar Doneck opustiť svoj domov.

Aréna bola otvorená až v roku 2009 a bol domovom niektorých z najkrajších momentov Šachtaru, vrátane duelov v prestížnej Lige majstrov či zápasov turnaja EURO 2012. Počas ostatných mesiacov sa Donbas Aréna stala doslova epicentrom vojnového diania.

NOVÁ MESTALLA (Valencia, Španielsko)

Vyššie zmienený štadión vo Valencii mal byť pôvodne dostavaný už v roku 2009. Finančná recesia však práce zastavila a tie neboli nikdy obnovené. Riešenie nepriniesla ani dlhoročná diskusia kompetentných zástupcov mesta i klubu.

Slávny španielsky klub sa síce nikdy otvorene nevzdal myšlienky, že „los che“ si niekedy na tomto mieste zahrajú, no aktuálne tomu nič nenasvedčuje.

Valencia síce znížila svoje dlžoby, avšak finančne na tom stále nie je tak dobre, aby mohla investovať stovky miliónov na dostavbu Novej Mestalle. Namiesto moderného stánku majú „netopiere“ architektonický artefakt pripomínajúci rímsku gladiátorskú arénu.