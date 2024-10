Ficovi tečie už po prvom roku vlády poriadne do topánok, zúfalo sa snaží udržať pri živote zlepenec, tvrdia progresívci

Premiérovi Robertovi Ficovi tečie už po prvom roku vlády poriadne do topánok, a preto sa zúfalo snaží udržať pri živote zlepenec.

Vstup Muňka do SNS

Tvrdí to opozičné hnutie Progresívne Slovensko v reakcii na to, že do poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) vstúpil poslanec Smeru-SD Dušan Muňko, aby klub po odchode troch poslancov nezanikol.

„Aby zachránil poslanecký klub trojpercentného Andreja Danka, ktorý mal po odchode huliakovcov zaniknúť, posunul mu do neho svojho Dušana Muňka. Pre tých, čo neviete, 80-ročný poslanec Muňko je zakladajúci člen Smeru, o ktorom sa veľa písalo kvôli lacnému bytu pre Fica, ale aj pre kauzu „papagáje“ či spoluprácu s ŠtB. Asi v sebe na záver kariéry objavil národniara,“ komentoval predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

Zánik klubu

Klub SNS by po odchode troch poslancov zanikol, pretože by v ňom zostalo len sedem poslancov. Minimálny počet poslancov pre vytvorenie klubu je osem. Z klubu SNS vystúpili Rudolf Huliak spolu s ďalšími dvoma poslancami Národnej koalície Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom, pôsobiť budú v parlamente ako nezaradení.

Podľa predsedu poslaneckého klubu Smeru-SD Jána Richtera sú za presunom Dušana Muňka do klubu SNS „vyslovene formálne a právne dôvody, pretože z hľadiska riešenia problémov, ktoré život v parlamente prináša, sú tri poslanecké kluby dôležité“.