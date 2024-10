Poslanecký klub národniarov nezanikne, posilní ho Dušan Muňko zo Smeru (video)

Do poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) vstúpi poslanec Smeru-SD Dušan Muňko. Ako zdôvodnil predseda poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter, zámerom je zachrániť klub SNS, ktorý by inak po odchode troch poslancov zanikol, pretože by v ňom zostalo len sedem poslancov. Minimálny počet poslancov pre vytvorenie klubu je osem.

Z klubu SNS vystúpili Rudolf Huliak spolu s ďalšími dvoma poslancami Národnej koalície Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom, pôsobiť budú v parlamente ako nezaradení.

Presun Muňka

Richter povedal, že k presunu Muňka do klubu SNS sa rozhodli na základe rozhodnutia poslaneckého klubu Smeru-SD, ako aj po konzultácii s koaličnými partnermi a s Petrom Žigom, ktorý je poverený právomocami predsedu Národnej rady SR.

„Sú to vyslovene formálne a právne dôvody, pretože z hľadiska riešenia problémov, ktoré život v parlamente prináša, sú tri poslanecké kluby dôležité. Nemá to žiadne ideologické ani programové dôvody,“ podčiarkol Richter. Na návrh troch klubov je napríklad možné vypúšťať z programu rokovania Národnej rady SR niektoré body.

Jeden z najskúsenejších poslancov

Muňko bude podľa Richtera v klube SNS „hosťovať„. Pre tento krok sa Muňko rozhodol sám. „Je to jeden z najskúsenejších poslancov celého parlamentu a zakladajúci člen strany Smer-SD, a naďalej ho budeme volať na zasadnutia nášho klubu,“ doplnil Richter.

Jednota koalície bude podľa neho zachovaná aj po odchode „huliakovcov„, pretože tí deklarovali, že budú podporovať vládne návrhy. „Traja poslanci odchádzajú z klubu dnes, Dušan Muňko vstúpil do klubu včera (v utorok, pozn. SITA),“ dodal.