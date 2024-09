Fico pozval lídrov troch opozičných strán na spoločné stretnutie, schôdze sa plánujú zúčastniť len dvaja

aktualizované 23. septembra, 16:00

Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) by sa v utorok 24. septembra dopoludnia na Úrade vlády SR mal stretnúť s lídrami troch opozičných strán. Informuje o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Stretnutie by sa malo týkať konsolidácie verejných financií, ktorú opozičné subjekty kritizujú.

Pozval lídrov opozičných strán

Na spoločné stretnutie, na ktorom by sa mali zúčastniť aj zástupcovia Ministerstva financií SR, sú premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) pozvaní predsedovia hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka, strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling a predseda Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský.

V pozvánke premiér zdôraznil potrebu konsolidácie verejných financií, dodal ale, že vníma, že na túto tému jestvujú rôzne názory.

„Vláda SR je pripravená zvážiť akékoľvek konštruktívne návrhy týkajúce sa konsolidácie, a to za predpokladu, že konsolidácia bude viesť k plánovaným fiškálnym cieľom. Opätovne zdôrazňujem, že výška deficitu či verejného dlhu sú pre súčasnú vládu iba finančné nástroje a majú len slúžiť na plnenie schváleného Programového vyhlásenia vlády,“ píše sa v pozvánke.

Termín zohľadnil povinnosti opozičných lídrov

V pozvánke sa ďalej uvádza, že termín rokovania zohľadňuje povinnosti opozičných lídrov v Národnej rade SR, ako aj to, že vládny kabinet by uvítal čo najskoršie prerokovanie konsolidačných opatrení v orgánoch NR SR. Rokovanie by podľa predsedu vlády Fica malo vytvoriť priestor na odprezentovanie odlišných návrhov na to, ako dosiahnuť potrebnú úsporu verejných financií.

Gröhling stretnutie odmieta

„Odmietame alibistické stretnutie s premiérom po tom, ako vláda schválila konsolidačné opatrenia a urobila rozhodnutia o miliardových výdavkoch bez opozície, či už ide o vlastné platy vlády, alebo vznik nového ministerstva. Proti jeho konsolidačným opatreniam sa totiž búri úplne každý,“ zareagovala na premiérovo pozvanie SaS.

Jej predseda Branislav Gröhling sa vyjadril, že sa na stretnutí nezúčastní. Liberáli sú toho názoru, že Fico je plne zodpovedný za zvyšovanie daní a očakávané zdražovanie, myslia si tiež, že predseda vlády sa usiluje využiť stretnutie s opozíciou ako fiktívnu náhradu sociálneho dialógu. Diskusia o konsolidačných opatrenia bude podľa SaS v parlamente.

Šimečka a Majerský pozvanie prijali

Líder progresívcov Michal Šimečka sa na stretnutie s premiérom chystá. Ako informoval, Ficovi plánuje osobne zopakovať svoju výzvu na to, aby dodržal (Fico, pozn. SITA) svoje sľuby voličom.

„Robert Fico mal mesiace na to, aby pripravil zmysluplnú konsolidáciu. Odflákol to, riešil iba pomstu a vlastné benefity. Teraz sa o navrhnutej Ficovej drahote do krvi hádajú v koalícii a on sa to snaží prekryť rokovaním s opozíciou na úrade vlády,“ myslí si predseda PS. Je tiež toho názoru, že premiér by mal pri šetrení začať od seba.

Aj kresťanskí demokrati premiérovo pozvanie prijali. KDH na stretnutí plánuje predstaviť svoje návrhy na riešenie konsolidačných opatrení tak, ako ich už prezentovali, pričom cieľom je, aby dôsledky konsolidácie zasiahli občanov čo najmenej.