Danko plánuje na koaličnej rade otvoriť viacero otázok, nesúhlasí ani so zdražovaním ročnej diaľničnej známky

Plánovaná výška dani z pridanej hodnoty (DPH) pri jednotlivých položkách, ktorá má pomôcť s konsolidáciou verejných financií, sa ešte môže meniť.

Ešte sa vedú debaty

Predseda SNS Andrej Danko totiž plánuje na pondelňajšom rokovaní koaličnej rady otvoriť viacero otázok týkajúcich sa dohodnutých konsolidačných opatrení.

Chce napríklad 5-percentnú DPH aj na ubytovanie v hoteloch či penziónoch, otvorená podľa neho zostáva plánovaná 23-percentná DPH na knihy. Danko taktiež nesúhlasí so zdražovaním ročnej diaľničnej známky zo 60 na 90 eur.

„Zajtra (v pondelok, pozn. red.) pokračujú rokovania. Ešte vždy sa vedú debaty. Vždy som bol presvedčený, že keby boli dane nižšie, tak by štát vybral viac,“ povedal v televíznej relácii V politike v TA3 Danko.

Cestovný ruch je budúcnosť

Danko pripomenul, že SNS sa pri zostavovaní konsolidačného balíčka podarilo zachovať 10-percentnú daň pre malé firmy s obratom do 100 tisíc a pre živnostníkov nezvyšovanie dane.

„S mnohými hoteliermi som sa bavil, čo je pre nich dôležitejšie, či gastro alebo ubytovanie. Táto téma pre mňa nie je uzavretá. Pre mňa bude priorita, aby aj ubytovanie išlo na 5 % DPH. Zajtra ešte máme rokovania o vstupoch na športoviská a kultúrne podujatia, kde by sme chceli tiež 5-percentnú daň,“ povedal Danko, podľa ktorého cestovný ruch vie aj napriek nižšej dane ročne pre štát zarobiť 10 miliárd eur.

Ak sa mu nepodarí presvedčiť o 5-percentnej DPH na ubytovanie koaličných partnerov, je jeho minister životného prostredia Tomáš Taraba pripravený pomôcť hotelierom s dotáciami napríklad na zatepľovanie. „Cestovný ruch je budúcnosť. Väčšia budúcnosť ako autobaterkáreň v Šuranoch, s ktorou taktiež nesúhlasím,“ zdôraznil Danko.

Andrej Danko nesúhlasí so zdražovaním diaľničnej známky. „Nesúhlasím s tými 90 eurami. Mám zajtra rokovania k diaľničným známkam. Budem sa za to (aby zostala cena na súčasnej úrovni – poz. red.) do krvi biť. Ja chcem, aby sme sa dohodli, že radšej neznižujme desaťdňové a mesačné a zachovajme cenu ročnej,“ konštatoval Danko s tým, že nie je proti zvyšovaniu cien pri mýte.