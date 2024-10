Fico: Návšteva Číny je cestou roka 2024 a nie hrozbou pre našu demokraciu, opozícia hovorí nezmysly

Podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) je smiešne, čo predviedla opozícia v súvislosti s plánovanou návštevou Číny. Zo Slovenska v stredu odchádza do Číny početná delegácia zložená z členov vlády a podnikateľov, podľa Fica je to „cesta roka 2024“. Predstavitelia opozičnej strany KDH v stredu na tlačovej konferencii uviedli, že Ficova cesta do Čína je hrozbou pre našu demokraciu, bezpečnosť a hospodárstvo.

„Tu sa niekto zrazil s koňom, keď takéto niečo dokáže vypustiť z úst. Ako ohrozuje demokraciu na Slovensku návšteva predsedu vlády v Číne? Čo tam idem jediný? Neboli tam predstavitelia iných krajín,“ reagoval Fico.

Kritika opozície

Podľa predsedu KDH Milana Majerského je Ficova „politika na štyri svetové strany“ politikou orientovanou na Rusko a Čínu. „Je tým ohrozená suverenita a bezpečnosť Slovenska, ale aj postavenie v medzinárodných štruktúrach,“ povedal.

Cestu do Číny kritizovali aj predstavitelia SaS a strany Za ľudí. Progresívne Slovensko poukázalo na to, že premiér Fico vystúpil v ruskej propagandistickej televízii.

„Doma sa mu rozpadá zlepenec, zdravotníctvo pre neho nie je premiérska téma, ale na slúženie Putinovi si čas nájde. Je to obrovská hanba,“ komentoval líder PS Michal Šimečka.

Podpis dokumentov

Premiér sa počas oficiálnej návštevy Číny, ktorá je jeho prvou do roku 2007, stretne s predsedom vlády aj s prezidentom tejto ázijskej krajiny. Súčasťou programu je aj návšteva firiem a vystúpenie Roberta Fica pred študentmi na jednej z univerzít. Slovenská delegácia navštívi aj spoločnosť, ktorá má záujem postaviť na Slovensku baterkáreň. Na záver otvorí slovenský premiér spolu s predsedom čínskej vlády ekonomické fórum v Šanghaji. Počas návštevy Číny bude podpísaných 13 dokumentov.

„Budú to memorandá, ktoré už majú mnohé európske štáty s Čínou podpísané. Prinesieme tam aj mnohé uľahčenia vo vízovej komunikácii pre podnikateľov,“ konkretizoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).

Obchodné príležitosti

Fico upresnil, že cesta do Číny bola naplánovaná už na jún, kvôli atentátu ju však museli presunúť. Po Číne ho ešte čaká v najbližšom období cesta do Brazílie a Vietnamu. Podľa jeho slov navštevuje tie krajiny, kde vidí obchodné príležitosti. Zdôraznil, že nikdy nebude zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny a rešpektuje cestu, ktorú si daná krajina vyberie.

„My musíme rešpektovať Čínu a musíme dokonca s veľkým rešpektom povedať, že je to krajina, ktorá má jeden a pol miliardy obyvateľov, je stabilná a garantuje mier a určitú mieru rovnováhy nielen v regióne, ale aj na celom svete. Z Číny sa stáva rozhodujúci svetový hráč,“ zdôraznil Fico.

Hrozba demokracie

Dodal, že si myslí, že urovnanie sporu na Ukrajine nebude možné bez aktívnej účasti Číny. Podľa premiéra sa preto bude časť rozhovorov venovať práve aj téme, ako môže Čína prispieť k ukončeniu tohto vojnového konfliktu.

„Najväčšou hrozbou demokracie je náš systém demokracie, máme tu stovku politických strán. A ak niekto ohrozuje hospodárstvo Slovenskej republiky, tak je to nezmyselný Green deal. V roku 2025 bude Európska únia prežívať veľmi ťažké hospodárke časy,“ komentoval Fico. Európska únia podľa neho dostáva samú seba pod tlak, napríklad zavedením cla na dovoz čínskych elektromobilov.