Ficova cesta do Číny je hrozbou pre bezpečnosť Slovenska, KDH má obavy z podobných investícií ako výstavba baterkárne v Šuranoch (video)

Ficova zahraničná cesta roka do Číny je hrozbou pre našu demokraciu, bezpečnosť a hospodárstvo. Tvrdí to predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský. Fico odlieta do Číny v stredu večer spolu s niektorými členmi vlády, vybavovať ide investície Číňanov na Slovensku.

„Ficova politika na štyri svetové strany je politika orientovaná na Rusko a Čínu. Je tým ohrozená suverenita a bezpečnosť Slovenska, ale aj postavenie v medzinárodných štruktúrach,“ podčiarkol Majerský.

Vyjadril obavy, že čínske investície budú na spôsob už ohlásenej čínskej investície výstavby baterkárne v Šuranoch, ktorá zaťaží životné prostredie aj zdravie ľudí a miestni obyvatelia tam túto chemickú fabriku nechcú.

Environmentálna hrozba

„Čína momentálne predstavuje najväčšiu ekonomickú, bezpečnostnú a environmentálnu hrozbu pre Európu, ale aj pre Slovensko, a to nie sú moje slová. To sú slová rôznych ekonomických expertov. My sa skoro na každej plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zaoberáme tým, aké hrozby predstavujú čínski investori a naša naviazanosť na čínsku ekonomiku,“ povedala europoslankyňa Miriam Lexmann.

Dodala, že Čína používa nekalé obchodné praktiky, podkopáva naše ekonomické reťazce a komunistická strana dotuje čínske firmy s cieľom, aby naše firmy položili na lopatky. Všetci v EÚ si uvedomujú, že musíme znížiť našu ekonomickú závislosť na Číne, hovorí Lexmann.

Protesty proti čínskym investorom

V Srbsku vychádzajú podľa jej slov ľudia do ulíc a protestujú proti čínskym investorom, lebo znečisťujú životné prostredie toxickými látkami, ktoré majú negatívny dopad na zdravie občanov. V Maďarsku je dokázateľné, že vo fabrikách, ktoré postavili na základe investícií z Číny, pracujú Ázijci a nie Maďari.

„Dokonca si tam priniesli čínskych policajtov, aby týchto ľudí strážili. Toto chceme dovoliť na Slovensku? Múdry sa učí na chybách druhých, ale náš premiér Fico ich ide do Číny opakovať,“ podčiarkla.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hroziace uvalenie embarga

Investíciu výstavby baterkárke v Šuranoch Lexmann okomentovala slovami, že najväčšie bohatstvo našej krajiny – úrodnú pôdu, vodu a zdravie našich občanov – ideme odovzdať čínskym komunistickým papalášom. Zároveň podľa nej hrozí, že USA uvalia embargo na produkty spoločnosti Gotion, ktoré je investorom baterkárne, a to pre otrockú prácu.

„Zvážil Robert Fico a naša vláda dopady toho, ak americká spoločnosť uvalí embargo na Gotion a to, že je pravdepodobné, že to bude znamenať, že nespĺňa ani európsku legislatívu?“ pýta sa Lexman.

Miestni baterkáreň nechcú

Poslanec Národnej rady za KDH Marián Čaučík doplnil, že v pondelok sa stretli s obyvateľmi Šurian a Bánova a tí tam baterkáreň nechcú. Poslanci v Šuranoch neschválili predaj mestských pozemkov, ale štát ich môže vyvlastniť.

„Ficova vláda ide vyvlastňovať pôdu svojim občanom, slovenským farmárom a ponúkne ju čínskemu investorovi? Pre výstavbu baterkárne si vybrala 540 hektárov mimoriadne ornej pôdy, na ktorej sa mohlo urodiť až 3000 ton pšenice, z ktorej by mohlo byť vyrobených päť miliónov bochníkov chleba z jednej úrody,“ poukázal.

Dodal, že v továrni sa bude pracovať s veľkým množstvom chemických látok s potenciálnym prekračovaním emisných limitov, znečistením pôdy, spodných vôd aj rieky Nitry.