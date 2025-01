FC Barcelona hľadá alternatívne cesty, ako zaregistrovať dvojicu hráčov

Španielsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa snaží vyriešiť komplikovanú situáciu ohľadom registrácie Daniho Olma a Paua Víctora pre zápasy La Ligy, aby spomenutá dvojica mohla nastupovať v druhej polovici aktuálnej sezóny.

Blaugranas uvedené duo nezaregistroval do 31. decembra 2024 a ocitol sa v nezávideniahodnej situácii. Môže totiž prísť o oboch futbalistov bez akéhokoľvek odstupného. To by pre klub znamenalo významné finančné straty. Upozornil na to web footboom1.com.

Problémom platový strop

Podľa vedenia najvyššej španielskej futbalovej súťaže FC Barcelona nevyprodukoval dostatočné príjmy na úpravu svojho platového stropu pred stanoveným termínom, čo znemožnilo registráciu Olma a Víctora na druhú polovicu sezóny.

A v prípade Olma bolo toto riziko zahrnuté do jeho zmluvy, môže teda opustiť klub bez kompenzácie. Katalánci ho pritom získali v lete 2024 za takmer 60 miliónov eur z nemeckého Lipska.

Obrátili sa na federáciu

Zástupcovia FC Barcelona sa však nevzdávajú a požiadali o novú licenciu od Kráľovskej španielskej futbalovej federácie (RFEF) pre oboch hráčov, čo vyvolalo pochybnosti v La Lige.

Tá považuje úspech tohto kroku za málo pravdepodobný a RFEF to označila za fintu, hoci nový prezident Rafael Louzán je vnímaný ako muž dohody.

La Liga zdôrazňuje, že RFEF nemôže vydať platnú licenciu, ak hráč nedostane súhlas od riadiaceho orgánu na ich registráciu. Tento postup by teda bol zbytočný. Barcelona teraz hľadá právne možnosti na podporu svojej žiadosti o nové licencie od federácie.

Hráči čakajú na rozuzlenie

Dani Olmo ani Pau Víctor zatiaľ nepoznajú konečný verdikt v ich ošemetnej situácii. Obaja útočníci majú ponuky na stole, ale rozhodnutia neurobia, pokiaľ Barcelona neposkytne jasné stanovisko ohľadom ich registračného statusu.

Klub trvá na tom, že vyčerpá všetky možnosti, pričom poukazuje na prezidenta La Ligy Javiera Tebasa ako jedného z hlavných vinníkov.